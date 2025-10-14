Нацбанк розкрив три схеми виманювання грошей: як не потрапити в пастку шахраїв

Шахраї вигадують нові схеми виманювання грошей у населення / © Фото з відкритих джерел

Кіберзлочинці постійно вигадують нові способи, щоб заволодіти грошима громадян. Вони активно експлуатують як новітні, так і старі, але перевірені, психологічні прийоми. Серед найпоширеніших методів шахрайства — дзвінки з вимогою сплатити фейковий штраф, а також надсилання «виграшів» за гроші чи посилок із дешевим товаром за завищеною ціною.

Про детальні приклади таких схем та дієві поради, як захистити свої кошти, розповіли у Національному банку України (НБУ).

«Штраф» за ліки, які не забрали

Однією з найбільш підступних є схема, націлена переважно на людей старшого віку. Шахраї телефонують, представляються співробітниками державних установ чи навіть «Національного медичного центру».

Вони повідомляють жертві, що на її ім’я нібито надійшла скарга через те, що людина замовляла ліки, але не забрала їх на пошті, і тепер медикаменти довелося утилізувати. Зловмисники одразу починають залякувати: погрожують судом або штрафом за «замовлення», яке не забрали з пошти, та вимагають негайно «компенсувати збитки». Для посилення тиску вони можуть стверджувати, що гроші будуть автоматично списані з офіційних доходів, таких як пенсія чи заробітна плата.

Поштові пастки: «виграші» та посилки

Окрім телефонного шахрайства, активно використовується канал поштових відправлень. Зловмисники маніпулюють людською жадібністю та розгубленістю.

Неочікувані виграші з сувенірними купюрами

Шахраї надсилають повідомлення: «Заберіть свій виграш!». Коли людина отримує пакунок на пошті, вона бачить через прозоре віконце пачку грошей. Насправді це сувенірні банкноти, але отримувач, сподіваючись отримати легкий прибуток, оплачує посилку та, зрештою, втрачає власні кошти.

Підставні посилки із завищеною ціною

Інша схема полягає у відправленні незамовлених посилок, що містять дешеві, але звичайні побутові товари, наприклад, пральний порошок або мийний засіб. Отримувач, який не пам’ятає, чи робив він це замовлення, оплачує пакунок, але виявляє, що товар продано у кілька разів дорожче за його реальну вартість. Як приклад, НБУ наводить сплату 1000 грн за звичайний засіб для миття посуду, що призводить до втрати грошей за непотрібний товар.

Як захиститись від шахраїв

Щоб не потрапити в пастку зловмисників та захистити свої заощадження, Національний банк України нагадує про кілька простих, але дуже важливих правил:

Не оплачуйте посилки, які ви не замовляли.

Не довіряйте дзвінкам про штрафи та суди. Завжди перевіряйте таку інформацію лише через офіційні джерела державних органів.

Перед оплатою будь-якого «виграшу» переконайтесь, що це не обман.

