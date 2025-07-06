Нацбанк випустив нову монету номіналом 10 грн: у чому її особливість (фото)

Пам'ятна монета "Національна поліція України" / © Національний банк України

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Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Національна поліція України» номіналом 10 гривень.

Про це повідомили на сайті НБУ.

Випуск цієї монети приурочений до 10-річчя створення Національної поліції.

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«Наша нова обігова пам’ятна монета — не просто грошовий знак, а символ пошани та вдячності українським поліцейським. За те, що кожного дня обирають непохитно стояти на варті закону, правопорядку та захисту життя наших громадян», — сказав заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

Монета виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний герб України.

На реверсі монети зображено стилізовану композицію, що демонструє представників різних підрозділів поліції. Над композицією розміщена емблема Національної поліції України — восьмикутна зірка з малим Державним гербом України в центрі.

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© Національний банк України

Обігова пам’ятна монета «Національна поліція України» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.

Поступово в готівковий обіг буде введено майже 10 млн штук таких обігових пам’ятних монет.

Нагадаємо, раніше Нацбанк презентував унікальну срібну монету номіналом 10 гривень, присвячену українській художниці та модельєрці Любові Панченко.