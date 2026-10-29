Нацгвардійцю відмовили у виплаті 1 млн грн за контрактом, укладеним до 25 років: що вирішив суд

Український військовий

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Військова частина Національної гвардії України відмовила військовослужбовцю у виплаті одноразової винагороди в розмірі 1 млн грн, хоча він уклав контракт до досягнення 25 років і мав 189 підтверджених днів безпосередньої участі в бойових діях. Чоловік оскаржив відмову в суді, однак Львівський окружний адміністративний суд не задовольнив його позов.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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Чоловік проходив строкову військову службу з жовтня 2019 року до травня 2020 року, після чого, 13 травня 2020 року, уклав контракт із військовою частиною Національної гвардії України. На той момент йому ще не виповнилося 25 років.

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Після початку повномасштабного вторгнення він продовжив службу та брав безпосередню участь у бойових діях. Згідно з документами військової частини, загальна тривалість такої участі становила 189 днів.

Військовослужбовець вважав, що відповідає вимогам для отримання одноразової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України №153. Він подав рапорт про виплату, але військова частина відмовила, оскільки контракт було укладено ще до запровадження воєнного стану.

Після цього чоловік звернувся до суду, вимагаючи визнати відмову протиправною та зобов’язати військову частину виплатити йому 1 млн грн.

Чому суд відмовив у виплаті

Суд проаналізував постанову Кабміну №153 від 11 лютого 2025 року, яка передбачає одноразову винагороду в розмірі 1 млн грн для визначених категорій військовослужбовців рядового, сержантського та старшинського складу.

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Однією з обов’язкових умов є прийняття або призов на військову службу під час воєнного стану у віці до 25 років. Також необхідно відповідати іншим установленим вимогам, зокрема щодо проходження служби та тривалості безпосередньої участі в бойових діях.

У цій справі ключовою стала саме дата укладення контракту. Чоловік підписав його 13 травня 2020 року, тоді як воєнний стан в Україні запровадили 24 лютого 2022 року.

Суд наголосив, що проходження військової служби під час воєнного стану не тотожне прийняттю на службу в цей період. Тому навіть 189 підтверджених днів участі в бойових діях не дають автоматичного права на виплату, якщо не виконано іншу обов’язкову умову.

Чому зміни до постанови не допомогли позивачу

Військовослужбовець також посилався на постанову Кабміну №942 від 30 липня 2025 року, яка розширила положення про виплату на певні категорії військовослужбовців, що перейшли зі строкової служби на контрактну.

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Однак суд зазначив, що й ці зміни передбачають укладення контракту під час воєнного стану. Оскільки позивач зробив це ще у травні 2020 року, нові положення не поширюються на його випадок.

Суд також не погодився з аргументом про дискримінацію. Встановлені урядом умови, за висновком суду, відповідають меті програми — залученню молодих людей на військову службу за контрактом і підвищенню укомплектованості бойових підрозділів.

Яке рішення ухвалив суд

Львівський окружний адміністративний суд у справі №380/14323/26 повністю відмовив у задоволенні позову військовослужбовця до військової частини Національної гвардії України.

Суд дійшов висновку, що відмова у виплаті була правомірною, оскільки чоловік не відповідав обов’язковій умові щодо прийняття на військову службу під час воєнного стану.

Рішення може бути оскаржене до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Нагадаємо, Бродівський районний суд Львівської області скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, який ТЦК наклав на чоловіка з тяжкою розумовою відсталістю, довічною інвалідністю І групи з дитинства, що потребує постійного стороннього догляду.

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