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Переможцем рейтингу вже втретє стала Національна музична академія України імені Петра Чайковського. Друге місце посіла Харківська державна академія дизайну і мистецтв, третє – Харківська державна академія культури.

Головною місією рейтингу є оцінювання саме мистецьких закладів освіти, оскільки існуючі рейтинги розроблені для класичних ЗВО та не враховують унікальні аспекти мистецької освіти й особливості оцінювання мистецьких закладів.

Методологія рейтингу була розроблена в межах спільної науково-дослідної роботи компанії Active Group, Інституту вищої освіти та Інституту соціологічних досліджень КНЕУ імені Вадима Гетьмана (2024 р.). Загалом до рейтингу було включено 14 закладів вищої освіти, які підпорядковані Міністерству культури та стратегічних комунікацій України.

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Мистецькі заклади вищої освіти аналізувалися за 45 параметрами, згрупованими у шість блоків: «Викладання та навчання», «Наука і дослідження», «Вплив ЗВО на розвиток суспільства», «Інтернаціоналізація», «Інституційна репутація», «Фінансова стійкість». Питома вага кожної групи показників та вагомість кожного одиничного критерію було визначено на основі аналізу світового досвіду та скориговано за результатами експертного опитування представників галузі мистецької освіти.

Зазначимо, що Національна музична академія України імені Петра Чайковського є єдиним мистецьким закладом України, який увійшов у топ-100 найкращих мистецьких закладів світу та топ-74 в Європі за найпрестижнішим та авторитетним міжнародним рейтингом QS World University Rankings: Performing Arts 2025.

Дослідники планують й надалі продовжувати таке оцінювання мистецьких ЗВО, аби відслідковувати динаміку розвитку українських закладів мистецької освіти. Команда проєкту запрошує всіх бажаючих долучитися до роботи над розвитком рейтингу, зокрема, удосконаленням критеріїв для оцінювання мистецьких закладів.

У підсумку ІІІ Всеукраїнський рейтинг мистецьких ЗВО за 2024-2025 навчальний рік виявився таким:

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Такі результати та високі показники своєї роботи, які демонструють лідери мистецької освіти України — не просто чергова перемога, а потужне свідчення сили української культури й освіти, здатної зберігати традиції й творити майбутнє навіть у найтяжчі часи.