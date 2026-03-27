"Національний кешбек" за січень: коли прийдуть гроші та хто отримає виплати

Від 27 березня в Україні розпочинається виплата коштів за програмою «Національний кешбек» за результатами січня.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Грошову компенсацію отримають понад 4,1 мільйона користувачів, які накопичили суму понад 2 гривні та активували відповідну картку в застосунку «Дія».

За офіційними даними, від початку дії ініціативи громадяни придбали товарів українського виробництва на загальну суму понад 67,38 мільярда гривень.

Окрім поточних виплат за січень, найближчим часом також очікується старт перерахування коштів за лютий.

Нагадаємо, у березні український уряд ухвалив рішення про додаткове фінансування програми «Національний кешбек» у розмірі 2,1 млрд грн. Тому припинення виплат не планується.

Також Кабінет міністрів ухвалив рішення про запуск державної програми «Кешбек на пальне», яка діятиме від 20 березня до 1 травня 2026 року.

Раніше ми пояснювали, як отримати кешбек на пальне та яка максимальна сума виплат.