Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком

Серед спікерів: засновник AM Ecosystem Євген Шагов, доктор Тьєрі Гертог із Брюсселя, директорка департаменту турботи про безпеку й здоров’я співробітників МХП Олена Бойченко, директор Київського інституту реабілітації Роман Двухрядкін і багато інших. Частину коштів із продажу кожного квитка та акцій у межах заходу передадуть на потреби захисників і захисниць України.

«Щодня бачу, як війна змінює наше суспільство і здоров’я людей. Інфаркти «молодшають» – серед моїх пацієнтів були військові 36, 27 і навіть 21 року. Це наслідок постійного стресу, перенапруги, постійних фізичних навантажень. І страждають не лише військові, а й цивільне населення. Особисто для мене це означає, що превенція — не абстрактне поняття, а щоденна необхідність. Як кардіохірург я можу допомогти людині в критичний момент, як президент НАМН України та директор ДУ НІССХ ім. М. М. Амосова — організувати надання медичної допомоги, але завдання на рівні суспільства — не допустити цієї критичної точки», — каже кардіохірург, академік Василь Лазоришинець.

Навіщо нам потрібна стратегія довголіття

Повномасштабна війна спричинила різкий демографічний спад: масова міграція, падіння народжуваності, висока смертність і старіння населення. Згідно з оглядом Frontliner, ще на початку 2022 року в Україні жило понад 40 млн людей (не враховуючи окуповані території). Війна різко зменшила цю кількість: зараз нас близько 30 млн, водночас Advanter Group, НБУ та Кабінет Міністрів сходяться на тому, що в 2050-му населення країни становитиме 25 млн.

«Український інститут майбутнього, як ми розуміємо з назви, вивчає майбутні процеси, займається сценарієм моделювання, розробкою стратегій та допомогою у їхній імплементації. У цьому випадку ми бачимо пряму кореляцію між превентивною медициною та впливом на здоров'я нації, на економіку, навіть на капіталізацію українського бізнесу. Думаю, багато бізнесменів будуть здивовані, дізнавшись IRR (внутрішня норма прибутку, ВНП) інвестицій на підтримку здоров'я своїх співробітників», — додає виконавчий директор і співзасновник аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Анатолій Амелін.

Що таке Age Management

Age Management — це наука і практика проактивного догляду за ресурсністю: від регулярних скринінгів і персоналізованих програм відновлення до зміни корпоративних політик. Це 4P‑підхід: прогностична, профілактична, персоналізована й партисипативна медицина. Age Management стане головною темою саміту, ціль якого — започаткувати культуру довголіття, від якої виграють і люди, і компанії, і держава. Амбітна мета — вивести Україну до 2055 року в ТОП‑5 націй‑довгожителів.

AM Summit 2025 — це 1 день, 7 секцій, 30+ спікерів; можливість взяти участь офлайн та онлайн. У програмі — державна політика довголіття; здоров’я, продуктивність і ефективність команд; HR і здоров’я працівників; спорт і відновлення; інновації у медицині та біотехнології; страхова модель, що стимулює превенцію. Подія — поєднання практичних кейсів, нетворкінгу та пошуку реальних рішень для довголіття українців. Один із інструментів — NRG BOX: персональний 28-денний набір саплементів, формулу персоналізують завдяки ШІ на основі анкетування та медичних даних, після чого її верифікує ейджменеджер. Дізнатися більше про бокс і пройти попереднє тестування можна буде й на заході.

На учасників чекають покрокові рішення з відновлення енергії, інструменти управління віком, практичні кейси та нетворкінг — старт 365‑денного треку трансформації. Доєднатися офлайн у КВЦ «Парковий» або онлайн, стежити за оновленнями можна тут: www.amsummit.global, придбати квитки за посиланням. Кількість місць обмежена, поспішіть долучитися. Це не просто подія — це перший крок до нового ставлення до життя й здоров’я в Україні.

Захід відбудеться за партнерства групи компаній Dim, фонду MK Foundation, компаній Biopell Medical та Age Management System.