Нацполіція оприлюднила статистику про напади на військових ТЦК: в яких областях найбільше
Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК, причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.
Від 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад 600 нападів на представників ТЦК під час виконанням ними службових обов’язків.
Про це пише Liga.net з посиланням на відповідь Нацполіції.
Зазначається, що станом на 12 квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Трійка антирекордсменів:
Харківська область (69),
Київ (53),
Дніпропетровська область (45).
У Волинській області було зафіксовано 39 нападів на ТЦК, у Львівській — 37, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, у Київській — 24, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській.
Також у поліції заяили про різке зростання кількості нападів на представників ТЦК з кожним роком.
У виданні зазначають, що внаслідок нападів загинуло троє військовослужбовців ТЦК (2025 рік — двоє, 2026 рік — один) та одна цивільна особа (2025 рік). Поранено дев’ять цивільних осіб.
Зауважимо, що у статистиці поліції за 2026 рік про загибель військового ТЦК йдеться про трагічний інцидент 2 квітня у Львовів, де митник завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.