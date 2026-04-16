Нацполіція оприлюднила статистику про напади на військових ТЦК: в яких областях найбільше

Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано вже понад 600 нападів на військових ТЦК, причому динаміка інцидентів стає дедалі загрозливішою.

Дмитро Гулійчук
Нацполіція оприлюднила дані про 620 нападів на представників ТЦК

Нацполіція оприлюднила дані про 620 нападів на представників ТЦК

Від 24 лютого 2022 року в Україні зафіксовано понад 600 нападів на представників ТЦК під час виконанням ними службових обов’язків.

Про це пише Liga.net з посиланням на відповідь Нацполіції.

Зазначається, що станом на 12 квітня 2026 року зафіксовано 620 нападів. Трійка антирекордсменів:

  • Харківська область (69),

  • Київ (53),

  • Дніпропетровська область (45).

У Волинській області було зафіксовано 39 нападів на ТЦК, у Львівській — 37, в Одеській — 36, у Чернігівській — 34, у Хмельницькій — 30, у Миколаївській та Рівненській — по 29, у Черкаській та Полтавській — по 26, у Київській — 24, в Івано-Франківській — 22, у Запорізькій — 20, у Тернопільській — 17, у Вінницькій та Закарпатській — по 16, у Чернівецькій — 15, у Житомирській — 14, у Сумській та Кіровоградській — по 11 та один випадок у Херсонській.

Також у поліції заяили про різке зростання кількості нападів на представників ТЦК з кожним роком.

У виданні зазначають, що внаслідок нападів загинуло троє військовослужбовців ТЦК (2025 рік — двоє, 2026 рік — один) та одна цивільна особа (2025 рік). Поранено дев’ять цивільних осіб.

Зауважимо, що у статистиці поліції за 2026 рік про загибель військового ТЦК йдеться про трагічний інцидент 2 квітня у Львовів, де митник завдав ножового поранення в шию військовослужбовцю ТЦК. Попри зусилля медиків, від зазнаних травм потерпілий помер у лікарні.

