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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
877
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1 хв

Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 200 обшуками: що трапилось (фото)

Нацполіція проводить грандіозну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні: стало відомо, що знайшли правоохоронці.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Масштабна спецоперація Нацполіції

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.

Про це повідомляється на сторінці Нацполу в Facebook.

«Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування „товару“, серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон», — йдеться у повідомленні.

Інформація про результати згодом.

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Масштабна спецоперація Нацполіції / © Національна поліція України

Нагадаємо, у Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків. Наркодилер виготовляв шоколад, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину — ДМТ.

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