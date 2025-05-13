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Нацполіція проводить масштабну спецоперацію з понад 200 обшуками: що трапилось (фото)
Нацполіція проводить грандіозну спецоперацію з ліквідації наркобізнесу в Україні: стало відомо, що знайшли правоохоронці.
Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні.
Про це повідомляється на сторінці Нацполу в Facebook.
«Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування „товару“, серед якого альфа-PVP, амфетамін та мефедрон», — йдеться у повідомленні.
Інформація про результати згодом.
Нагадаємо, у Києві чоловік вигадав незвичний сховок для наркотиків. Наркодилер виготовляв шоколад, до якого додавав особливо небезпечну психотропну речовину — ДМТ.