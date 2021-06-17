Натягнув жіночі панчохи і заліз у ліжко: під Хмельницьким чоловік намагався зґвалтувати 14-річну дівчину

Дівчині вдалося втекти від зловмисника.

В Хмельницькій області затримано 38-річного чоловіка, який намагався зґвалтувати знайому 14-річну дівчину. Зловмисник рано вранці, коли вона ще спала, проник до її будинку і погрозами змушував її вступити з ним в інтимний зв’язок.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку.

Чоловік попередньо для коспірації вдягнув на голову жіночі панчохи. Він пробрався до кімнати дівчини, яка спала, і заліз до неї у ліжко. Зловмисник приклав ніж до її горла та почав погрожувати, а після зв’язав руки потерпілої ремінцем. Однак, після довгих вмовлянь та під привидом походу до вбиральні, дитині вдалося втекти.

Зловмисника затримано, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що у Харкові в одному з хостелів 43-річний чоловік зґвалтував 17-річну дівчину, яка мешкала в сусідній кімнаті.

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