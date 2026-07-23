Кібершахрай / © pixabay.com

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Шахраї розсилають українцям фейкові листи від імені освітніх платформ із пропозицією завантажити сертифікат. За шкідливими архівними файлами у повідомленнях ховається загроза повного викрадення особистих даних.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Українців атакують шахраї, які надсилають електронні листи нібито від імені популярних освітніх платформ. У повідомленнях одержувачам повідомляють про начебто успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат.

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До листа додають PDF-файл, через який користувача намагаються перенаправити на завантаження архіву зі шкідливим програмним забезпеченням, призначеним для викрадення даних.

Найбільше ризикують працівники державних установ та освітніх закладів.

У поліції наголошують, що йдеться про шахрайську схему. Освітні платформи не надсилають користувачам небезпечні файли чи архіви електронною поштою. Перехід за сумнівними посиланнями може призвести до зараження пристрою шкідливим ПЗ.

«Не відкривайте підозрілі вкладення, не переходьте за посиланнями у PDF-файлах та не запускайте файли з архівів. Перевіряйте сертифікати про проходження навчання лише через особистий кабінет на офіційних платформах», — закликали в ЦПД.

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Нагадаємо, раніше в липні в Україні зафіксували нову хвилю фішингових атак: шахраї надсилають бізнес-клієнтам підроблені листи від імені державних органів та банків із шкідливими вкладеннями чи посиланнями для доступу до рахунків. У «ПриватБанку» радять не відкривати такі повідомлення, не завантажувати невідомі файли, використовувати SmartID для платежів, увімкнути двофакторну автентифікацію та повідомляти про підозрілі розсилки через «Приват24 для бізнесу».

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