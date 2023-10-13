НАУ “розділять” на два заклади: що буде з університетом і як це вплине на виробництво дронів

НАУ мав стати центром розвитку авіапілотування та розробки БПЛА, але університет “не показав ефективності”.

Уряд ухвалив постанову та реорганізовує НАУ на два заклади вищої освіти: Київський авіаційний інститут та Українську державну льотну академію в Кропивницькому.

Про це віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляє у Telegram.

“НАУ не показав ефективності”

“Підсилюємо обороноздатність країни — реорганізовуємо Національний авіаційний університет. Важливе рішення для розвитку українського авіапілотування, виробництва дронів, розвитку defense-tech та національної безпеки України”, — йдеться у повідомленні.

За словами Федорова, під час війни всі мають працювати на підвищення обороноздатності держави. НАУ мав стати центром розвитку авіапілотування та розробки БПЛА, але університет “не показав ефективності”.

“Держава не побачила жодного дрона, розробленого спеціалістами університету, від початку повномасштабної війни. Постійні скарги студентів на керівництво та скандали з незаконним відчуженням земель університету під будівництво негативно впливали на навчальний процес та відверто демотивували молодь”, — зазначив Федоров.

“Будуть створюватися технології перемоги”

За його словами, МОН багато разів отримувало листи від колективу Льотної академії Національного авіаційного університету міста Кропивницьке з проханням відокремити їхній заклад від НАУ. Льотна академія має цехи з виробництва безпілотників, які можуть працювати на нашу обороноздатність, але під керівництвом іншого ЗВО їхні можливості обмежені.

“Тепер освітні заклади матимуть нових керівників та стануть центрами, де створюватимуть технології перемоги. Будуть проактивними, інноваційними та готовими оперативно реагувати на запити суспільства й держави”, — наголосив Федоров.

Реорганізація не змінить умов праці

Він підкреслив, що студенти та викладачі продовжують працювати й навчатися. Реорганізація не змінить умов праці або рівня зарплат викладачів, а студенти надалі здобуватимуть знання в Київському авіаційному інституті та Українській державній льотній академії.

Київський авіаційний інститут матиме наглядову раду з розширеними повноваженнями. Рада контролюватиме витрачання коштів закладу, систему освіти, призначення ректорів та деканів під час трансформації університету. До Ради доєднаються представники бізнесу, держорганів усіх рівнів, місцевого самоврядування та випускники НАУ.

“Продовжуємо системно змінювати освіту та перетворювати навчальні заклади на місця, де з’являтимуться інновації, без яких неможливо перемогти у війні”, — резюмував Федоров.

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