"Наука - це вона": Олена Зеленська зустрілася з дівчатами, які змінюють країну

За даними інституту статистики ЮНЕСКО, жінок-науковиць у всьому світі – третина, а в Україні - майже половина.

Подолати гендерні стереотипи в науці і заохотити все більше молодих жінок до вибору технічних професій. Ініціатива "Наука - це вона" в рамках благодійного вечора провела зустріч першої леді Олени Зеленської із дівчатами, які змінюють Україну.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що проєкт розпочинався із популяризації жінок-науковиць, їхні портрети можна побачити на вулицях Києва. Цей проєкт є частиною кампанії ООН Жінки "Покоління рівності". І для України вона є актуальною, бо паритет в багатьох професіях жінкам подекуди доводиться відвойовувати. Тому пояснювати, що таке рівність, необхідно ще змалечку, вважає перша леді.

Новини України: Олена Зеленська зустрілася з дівчатами, які змінюють країну

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