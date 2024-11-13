"Наукова фантастика": у Раді спростували підготовку до виборів навесні 2025 року

Джерела у Верховній Раді вважають, що проведення президентських виборів у травні наступного року, про яке писало видання The Economist, неможливо.

Жодного національного волевиявлення навесні наступного року в Україні не буде, адже для цього є одразу кілька причин. Дата президентських виборів 25 травня 2025 року, яку називає британське видання The Economist, є нереальною.

Про це пише NV з посиланням на впливові джерела у президентській фракції Слуга народу.

"Рубрика наукова фантастика", – відреагував на інформацію британських журналістів один зі співрозмовників редакції.

За його словами, навіть якщо ВР не продовжить дію воєнного стану у лютому 2025 року, країні потрібен буде час – щонайменше пів року – для організації виборів. Тобто, за найоптимістичнішим сценарієм, вибори президента можуть відбутись не раніше серпня 2025 року.

"А я в це не вірю, бо ніяких магічних рішень не буде. А якщо виходить уже серпень, то там вже поруч і місцеві планові вибори (остання неділя жовтня 2025 року). Тому, ймовірно, буде в ті ж дати, бо це значна економія коштів", – зазначив нардеп.

Таку ж думку – про 6 місяців на підготовку виборів і нереальність їх проведення у травні – висловлює і джерело видання, наближене до Офісу президента.

"Ніхто нічим щодо виборів предметно не займається, бо сценарії із припиненням вогню реально не розглядаються", – наголосив співрозмовник NV.

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Голова парламентського комітету ВР із зовнішньої політики Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") у розмові з журналістами припустив, що The Economist у своїх прогнозах спирався на бажання Трампа посадити Україну та Росію за стіл переговорів та примусити їх принаймні до замороження конфлікту. Це могло б дозволити скасувати воєнний стан та провести вибори президента, але сам Мережко має сумніви, що розвитку подій саме за таким сценарієм.

"Путін не хоче миру. Поки диктатор залишається при владі, він не відмовиться від мети знищити Україну", – вважає нардеп.

За словами голови комітету ВР з питань свободи слова Ярослава Юрчишина (фракція "Голос"), наразі немає жодних юридичних та безпекових підстав, щоб провести вибори навесні 2025 року.

"Ми не можемо провести вибори в момент, коли немає гарантій не лише припинення вогню, а і його поновлення, тому що дільничні комісії, як елементи скупчення суспільства, будуть цілями для агресора", — зазначив він.

Юрчишин додав, що перш ніж проводити вибори, потрібно вирішити, як голосуватимуть вимушені переселенці за кордоном та військові на фронті.

Нагадаємо, The Economist назвав ймовірну дату виборів в Україні - 25 травня 2025 року. Втім, більшість джерел видання скептично ставляться до того, що цей прогноз стане реальністю.

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