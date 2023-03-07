Науковці дослідили генетичний код собак, які живуть на ЧАЕС та у зоні відчуження

Вчені із США дослідили генетичний код бродячих псів, які живуть на ЧАЕС та у зоні відчуження.

Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували у Science Advances.

Науковцям вдалося проаналізувати вплив радіоактивного випромінювання і знайшли певні схожості у генах собак з Чорнобильської зони.

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Україні в 1986 році влада намагалась знищити бездомних собак, утім, популяція вижила.

Дослідники взяли генетичний матеріал 302 бродячих собак з Чорнобильської зони. Собак поділи на три умовні групи: ті, що живуть безпосередньо на території станції, а також на відстані 15-45 км від місця катастрофи. Їх порівнювали з собаками з Вінниці.

Загалом аналіз спорідненості виявив 15 сімей. Найбільша – охоплює всі місця збору в зоні радіоактивного відчуження. Тобто собаки мігрували між електростанцією та містом Чорнобиль та вільно парувались між собою.

Вдалося з'ясувати, що загалом собаки, що живуть на електростанції, генетично відрізняються від собак із міста Чорнобиль. Виявилося, що між двома групами існував невеликий потік генів, що свідчить про те, що вони рідко схрещувалися.

Крім того, науковці з'ясували, що собаки з ЧАЕС та собаки Чорнобиля мали змішане походження. Найбільше збігів вони мають з ДНК німецької вівчарки. У собак з Чорнобиля також були варіанти, які характерні для боксерів і ротвейлерів.

Зазначимо, що у Чорнобильській зоні під час окупації Київщини рік тому було багато фактів мародерства.

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