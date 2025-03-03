Науковці з'ясували причину забрудненості повітря над Україною

За словами експертів, у суспільстві часто розповсюджували хибні думки.

Зібравши та проаналізувавши дані за більшу частину лютого 2025 року, фахівці пояснили причину високого рівня забруднення атмосфери, особливо у великих містах взимку.

Про це йдеться у звіті фахівців відділу моніторингу атмосфери Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України.

За словами експертів, попри те, що офіційні повідомлення органів влади переважно містили правильне пояснення причин формування високих рівнів забруднення атмосферного повітря, в суспільстві нерідко інтерпретували цю інформацію неправильно, маніпулювали нею, а хибні висновки діставали неаргументований розголос.

Причини забрудненості повітря

"По-перше, концентрації забруднюючих речовин на будь-якій території формуються внаслідок викидів цих речовини із цієї території. Певна маса таких речовин може надходити з інших районів – через перенесення в атмосфері. Очевидно, що в містах провідну роль у формуванні забруднення відіграють викиди від автотранспорту і промисловості (за винятком порівняно рідкісних випадків перенесення забруднення від інтенсивних лісових пожеж чи пилових бур поза містами). По-друге, залежно від метеорологічних умов, забруднюючі речовини можуть виводитися з атмосфери із різною швидкістю", – пояснили науклвці.

Відсутність опадів, низька швидкість вітру й інверсії температури повітря (тобто зростання температури з висотою, що формує блокуючий шар) сприяють інтенсивнішому накопиченню забруднюючих речовин поблизу земної поверхні, якщо є джерела викидів таких речовин. Отже, рівень забруднення атмосфери на будь-якій території завжди залежить від активності джерел викидів і метеорологічних умов їхнього розсіювання й осадження.

Що сталося у лютому 2025 року

Останнього місяця зими переважала антициклональна погода, яка взимку формує нижчі температури повітря та вищу повторюваність температурних інверсій і штилю.

Ба більше, в деякі дні швидкості вітру були дуже низькі, тому посилювалася інтенсивність накопичення забруднюючих речовин у містах.

"Такі метеорологічні умови в лютому 2025 року не сприяли розсіюванню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери. У містах, де чимало автотранспорту і працюють промислові підприємства, які можуть, зокрема, використовувати паливо нижчої якості (так подекуди відбувається через воєнні дії), це спричинило формування вищих концентрацій, ніж, наприклад, у попередні зимові місяці", – йдеться у звіті.

Загалом такі метеорологічні процеси і їхній вплив на забруднення атмосфери є сезонним явищем, кажуть експерти.

Подібні явища щозими спостерігається не лише в Україні, а й в інших країнах Європи. У сільській місцевості (як в Україні, так і в інших країнах) погіршення якості повітря також може локально проявлятися через опалювання домівок. Проте особливо високих рівнів забруднення сягають саме у великих містах зі значною кількістю автотранспорту.

Чи можливо покращити стан повітря

На думку науковців, покращити якість атмосферного повітря у містах можливо. Для цього потрібно реагувати на попередження про метеорологічні умови його високого забруднення.

"Проте в Україні немає дієвої практики подальшого регулювання активності джерел викидів (ні промисловості, ні автотранспорту)", – зазначили фахівці.

Нагадаємо, брудна хмара повітря накрила Україну у лютому. Раніше вже йшлося про те, що це означатиме для міст. Експерти у "Укргідрометцентрі" розповідали про стан повітря над Києвом та іншими населеними пунктами.

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