Науковець спрогнозував, скільки українських біженців повернуться додому після війни

Експерт заявив, що найбільше людей повертаються в перші роки після закінчення війни.

Досвід війн у Європі показує, що значна частина біженців, які покинули Україну через війну, навряд чи повернуться додому. Близько половини з них, ймовірно, залишаться за кордоном на постійне проживання.

Про це повідомив науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк у коментарі РБК-Україна.

"Можна говорити, що близько половини можуть повернутися, а близько половини - не повернуться", - зазначив Позняк.

Науковець заявив, що це залежатиме від сценарію завершення війни.

"Якщо це буде просто заморозка без серйозних гарантій непродовження - це одне. Якщо дійсно будуть серйозні гарантії, якщо буде повернення принаймні частини території, яку окупувала Росія, це буде інша ситуація", - заявив експерт.

Позняк зазначив, що в разі отримання обіцяних інвестицій повернення людей стане більш масовим. Однак він зауважив, що наразі існує значна невизначеність щодо факторів, пов'язаних з вимушеною зовнішньою міграцією громадян.

"Про що нам говорить світовий досвід? Основна маса тих, хто повертався, поверталася саме в перші роки після завершення війни. Про це свідчить досвід воєн у колишній Югославії. Водночас частина людей із цих країн осіла в інших державах і там проживає досі", - додав науковець.

Нагадаємо, в Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.

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