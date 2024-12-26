Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Науковець спрогнозував, скільки українських біженців повернуться додому після війни

Науковець спрогнозував, скільки українських біженців повернуться додому після війни

Українські біженці / Фото: ТСН.ua

Експерт заявив, що найбільше людей повертаються в перші роки після закінчення війни.

Досвід війн у Європі показує, що значна частина біженців, які покинули Україну через війну, навряд чи повернуться додому. Близько половини з них, ймовірно, залишаться за кордоном на постійне проживання.

Про це повідомив науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк у коментарі РБК-Україна.

"Можна говорити, що близько половини можуть повернутися, а близько половини - не повернуться", - зазначив Позняк.

Науковець заявив, що це залежатиме від сценарію завершення війни.

"Якщо це буде просто заморозка без серйозних гарантій непродовження - це одне. Якщо дійсно будуть серйозні гарантії, якщо буде повернення принаймні частини території, яку окупувала Росія, це буде інша ситуація", -  заявив експерт.

Позняк зазначив, що в разі отримання обіцяних інвестицій повернення людей стане більш масовим. Однак він зауважив, що наразі існує значна невизначеність щодо факторів, пов'язаних з вимушеною зовнішньою міграцією громадян.

"Про що нам говорить світовий досвід? Основна маса тих, хто повертався, поверталася саме в перші роки після завершення війни. Про це свідчить досвід воєн у колишній Югославії. Водночас частина людей із цих країн осіла в інших державах і там проживає досі", - додав науковець.

Нагадаємо, в Польщі від 2025 року українцям можуть почати блокувати банківські рахунки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація