Навчатимуть "патріотизму": росіяни на окупованих територіях запускають кадетські класи

Українських дітей загарбники хочуть підготувати до війни на боці Росії.

На тимчасово окупованих територіях Запоріжжя росіяни анонсували відкриття кадетських класів у захоплених школах. Куруватиме процесом мілітаризації українських підлітків бойовики з "Росгвардії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Яка мета ворога

Візьмуть участь у "мілітаризаційній" програмі також російські гауляйтери, колаборанти з "міністерства освіти" та інші представники окупаційної "влади". Кадетські класи мають запрацювати з 1 вересня. Зокрема, дітей там навчатимуть:

"патріотизму", тобто російській формі нацизму з виправдовуванням злочинів РФ та перекладання відповідальності за розв’язані Кремлем війни на інші країни;

поводженню зі зброєю й іншим основам військової справи, щоб підготувати дітей для подальшої мобілізації юнаків.

"Таким чином ворог планує продовжити війну "чужими руками", адже готує нову хвилю мобілізації на ТОТ", – зауважили в ЦНС.

Безумовно, Росії потрібно показати бодай якісь результати "СВО" внутрішньому споживачу, а для цього потрібно все нове й нове "гарматне м'ясо". Однак мобілізація в Росії з кожним днем підвищує градус соціальної напруги. Відтак противник хоче по максимуму залучати до війни місцеве населення ТОТ, адже до цих людей росіяни абсолютно байдужі.

Слід зауважити, що російські війська здійснили одразу два злочини: знищення самоідентичності дітей та залучення до бойових дій місцевого населення захоплених районів.

Раніше ЦНС повідомив, що окупанти вивезли до Росії ще 450 українських дітей. Відомо про депортацію маленьких українців із Запорізької та Херсонської областей до Ярославля, Анапи та Краснодарського краю.

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