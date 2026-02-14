Навала шакалів в Україні: експерт розповів, коли хижаки стають смертельно небезпечними

Шакали / © Колаж ТСН

Останніми роками в Україні спостерігається тенденція до зміни ареалу проживання диких тварин. Зокрема, шакали, які раніше були поширені переважно у південних та східних степах, тепер все частіше з’являються у центральних областях та навіть на Прикарпатті.

Про це в коментарі «Телеграфу» розповів кандидат біологічних наук, співзасновник Нижньодністровського національного природного парку Микола Роженко.

За словами науковця, поширені чутки про те, що шакали цілеспрямовано полюють на людей, є значно перебільшеними. У звичайному стані ця тварина намагається уникати контакту з людиною. Проте існує одна умова, за якої хижак стає смертельно небезпечним.

«Єдина небезпека від шакалів — це коли він буде хворий на сказ. Тоді його поведінка стає неадекватною абсолютно: він кидається на домашніх тварин, може кинутися на людину. От в цей момент він є дуже небезпечним», — наголосив Микола Роженко.

Сказ — це невиліковне вірусне захворювання, яке вражає нервову систему. Тому при зустрічі з твариною, яка поводиться неприродно сміливо або агресивно, необхідно терміново покинути місце зустрічі та повідомити відповідні служби.

Яка загроза для сільського господарства

Якщо для людини здоровий шакал не становить прямої загрози, то для домашнього господарства він може стати справжнім лихом. Хижаки часто підходять до сіл у пошуках легкої здобичі.

У зоні ризику перебувають:

Домашня птиця (кури, гуси, качки).

Молодняк великої та дрібної рогатої худоби.

Експерт навів приклад Білгород-Дністровського району, де фіксувалися випадки нападів на свійських тварин.

«У весняний період вони становлять небезпеку для малечі: від корів, овець, свиней. На корів вони не нападуть, а на телят, які їм „по зубах“ — можуть. Я бачив візуально, як вони напали на диких свиней, на поросят», — зазначив біолог.

Міграція шакалів вглиб країни та на захід пов’язана зі змінами клімату та пошуком нових кормових баз. Тварини адаптуються до нових умов, займаючи екологічні ніші поблизу людських поселень.

Фахівець радить жителям сіл посилювати захист господарських дворів, особливо у нічний час, та уважно стежити за поведінкою диких тварин, що з’являються на околицях.

