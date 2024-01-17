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Навантаження на енергосистему зростає: українців закликають зменшити споживання

Навантаження на енергосистему зростає: українців закликають зменшити споживання

Електроенергія / Фото: Unsplash

Ситуація наразі непроста.

Споживання електроенергії на вечір середи, 17 січня, стрімко зростає. За поточний тиждень цей рівень споживання – найвищий. 

Про це повідомляє "Укренерго".

Безумовно, основною причиною зростання споживання є значне похолодання. Як зауважили енергетики, за останню добу середня температура повітря знизилася з  -1 °C до -6 °C. Це створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій та мережі. Адже для покриття зростаючого споживання сьогодні ввечері необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну щонайменше роботі 3 теплових електростанцій. 

"Ще зранку Диспетчерський центр «Укренерго» попередив про дефіцит в енергосистемі на рівні 5% в період з 8:00 до 20:00. До різкого похолодання додалися ремонти на теплових електростанціях та неможливість гідроелектростанцій працювати безперервно. Ситуацію вдень дещо покращила ясна погода, яка сприяє роботі сонячних електростанцій", – зазначають у компанії.

Саме тому українців закликають до заощадження електроенергії. Це дозволить енергосистемі збалансовано працювати та забезпечити стабільне енергоживлення країни.  

Як допомогти енергосистемі

Так, в "Укренерго" побутовим споживачам радять:

  • зменшити використання обігрівачів, кондиціонерів для обігріву приміщення, потужних електрокотлів; 
  • не вмикати одночасно потужні електроприлади: праску, пральну машину, пилосмок, бойлер, чайник, обігрівач, кондиціонер, електроплиту; 
  • вимикати світло в порожніх приміщеннях.  

Своєю чергою, бізнес та промисловість можуть: 

  • у вечірні години з 18.00 до 20.00 зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд; 
  • вимикати світло в порожніх приміщеннях; 
  • переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів про реальний стан енергосистеми України.

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