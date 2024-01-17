Навантаження на енергосистему зростає: українців закликають зменшити споживання

Ситуація наразі непроста.
Споживання електроенергії на вечір середи, 17 січня, стрімко зростає. За поточний тиждень цей рівень споживання – найвищий.
Про це повідомляє "Укренерго".
Безумовно, основною причиною зростання споживання є значне похолодання. Як зауважили енергетики, за останню добу середня температура повітря знизилася з -1 °C до -6 °C. Це створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій та мережі. Адже для покриття зростаючого споживання сьогодні ввечері необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну щонайменше роботі 3 теплових електростанцій.
"Ще зранку Диспетчерський центр «Укренерго» попередив про дефіцит в енергосистемі на рівні 5% в період з 8:00 до 20:00. До різкого похолодання додалися ремонти на теплових електростанціях та неможливість гідроелектростанцій працювати безперервно. Ситуацію вдень дещо покращила ясна погода, яка сприяє роботі сонячних електростанцій", – зазначають у компанії.
Саме тому українців закликають до заощадження електроенергії. Це дозволить енергосистемі збалансовано працювати та забезпечити стабільне енергоживлення країни.
Як допомогти енергосистемі
Так, в "Укренерго" побутовим споживачам радять:
- зменшити використання обігрівачів, кондиціонерів для обігріву приміщення, потужних електрокотлів;
- не вмикати одночасно потужні електроприлади: праску, пральну машину, пилосмок, бойлер, чайник, обігрівач, кондиціонер, електроплиту;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях.
Своєю чергою, бізнес та промисловість можуть:
- у вечірні години з 18.00 до 20.00 зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд;
- вимикати світло в порожніх приміщеннях;
- переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.
Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів про реальний стан енергосистеми України.
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