Навантаження на енергосистему зростає: українців закликають зменшити споживання

Споживання електроенергії на вечір середи, 17 січня, стрімко зростає. За поточний тиждень цей рівень споживання – найвищий.

Про це повідомляє "Укренерго".

Безумовно, основною причиною зростання споживання є значне похолодання. Як зауважили енергетики, за останню добу середня температура повітря знизилася з -1 °C до -6 °C. Це створює додаткове навантаження на обладнання електростанцій та мережі. Адже для покриття зростаючого споживання сьогодні ввечері необхідно задіяти додаткову потужність, еквівалентну щонайменше роботі 3 теплових електростанцій.

"Ще зранку Диспетчерський центр «Укренерго» попередив про дефіцит в енергосистемі на рівні 5% в період з 8:00 до 20:00. До різкого похолодання додалися ремонти на теплових електростанціях та неможливість гідроелектростанцій працювати безперервно. Ситуацію вдень дещо покращила ясна погода, яка сприяє роботі сонячних електростанцій", – зазначають у компанії.

Саме тому українців закликають до заощадження електроенергії. Це дозволить енергосистемі збалансовано працювати та забезпечити стабільне енергоживлення країни.

Як допомогти енергосистемі

Так, в "Укренерго" побутовим споживачам радять:

зменшити використання обігрівачів, кондиціонерів для обігріву приміщення, потужних електрокотлів;

не вмикати одночасно потужні електроприлади: праску, пральну машину, пилосмок, бойлер, чайник, обігрівач, кондиціонер, електроплиту;

вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Своєю чергою, бізнес та промисловість можуть:

у вечірні години з 18.00 до 20.00 зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд;

вимикати світло в порожніх приміщеннях;

переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко розповів про реальний стан енергосистеми України.

Читайте також: