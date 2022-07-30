"Навчалися" за кордоном: у Києві "бізнесмен" допоміг 20 призовникам втекти з країни

Слудба безпеки України затримала спритного "підприємця", який допоміг виїхати за кордон близько 20 призовникам.

Мешканець Києва організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків призовного віку. Його послугами скористалися майже 20 осіб. Правоохоронці встановили особи усіх ухилянтів. Щодо них окремо буде ухвалене рішення.

Про це повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

"Бізнесмен" забезпечував "клієнтів" повним пакетом підроблених документів. Зокрема, листи, що підтверджували навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Обходилася така послуга 3,5 тис. доларів.

Зорема, співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку, розмір якого 1,5 тис. дол. Після цього ділка затримали у Києві, коли він передава повного пакету підроблених документів. У правоохоронців вилучили докази протиправної діяльності.

Як повідомлялося, у Кам'янці-Подільському лікарка-офтальмологиня вирішила "допомогти" чоловікам призовного віку ухилятися від призову. Медичка придумала злочинну "схему", завдяки якій ухилянти отримували фіктивні документи для безперешкодного виїзду за кордон. Зловмисниця видавала довідки, що вони виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років.

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