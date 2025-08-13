ТСН у соціальних мережах

Навчальні центри з Siemens та 50 млн на ПТУ: як Метінвест Ахметова змінює українську освіту

Все це дало їй змогу посісти перше місце серед приватних інвесторів в освіту в Україні.

У 2020-2025 роках компанія вклала 55,4 млн грн у профтехосвіту, співпрацюючи з 24 ПТУ, а також відкрила навчальні центри спільно з глобальними технологічними партнерами (ABB, Siemens, Schneider). Це дає змогу впроваджувати інновації у виробництві та скорочувати кадровий дефіцит.

Метінвест Політехніка, перший в Україні приватний гірничо-металургійний виш, заснований компанією, цьогоріч відкрив вступну кампанію на 19 бакалаврських, 20 магістерських та 5 аспірантських програм. Навчальні напрями охоплюють металургію, гірництво, комп’ютерні науки, матеріалознавство, автоматизацію, охорону довкілля, інжиніринг обладнання, зварювання, безпеку праці, бізнес-аналітику тощо. Всі програми побудовані з урахуванням реальних потреб виробництва та запитів бізнесу з фокусом на поєднання теорії та практики.

Особливості вступу – це гнучкий графік, стипендії для найкращих студентів, пільгові умови для ветеранів та абітурієнтів із прифронтових регіонів. Також університет реалізує програми міжнародних стажувань, зокрема у Болгарії та Італії, в партнерстві з компаніями Promet Steel та Danieli.  

Паралельно компанія розвиває корпоративний університет, який у 2025 році перезапустять з оновленою методологією. Це створює простір для горизонтального й вертикального кар’єрного зростання з фокусом на управлінські компетенції, цифрові навички та soft-skills.

Освіта в стратегії Метінвесту – не лише відповідь на потреби бізнесу. Це внесок у розвиток громад і реінтеграцію людей, що постраждали від війни. Через навчання Метінвест сприяє підвищенню зайнятості, зниженню міграційних ризиків і посиленню економічної самостійності регіонів. Освітні ініціативи компанії – це приклад того, як приватний сектор може модернізувати освітню систему країни, стимулюючи водночас розвиток бізнесу, суспільства та держави. 

Як відомо, Метінвест Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року компанія вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на Метінвест припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу.

