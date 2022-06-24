Навчальний рік у закладах освіти збираються почати очно, але є умови - ОП

Навчальний рік у закладах освіти збираються почати очно, але є умови - ОП

В Україні навчальний рік у школах збираються почати очно за умови безпечної ситуації в регіоні.

Наразі для реалізації цієї мети у закладах освіти тривають заходи з посилення безпеки.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, надзвичайники перевіряють школи та прилеглі території на наявність вибухонебезпечних предметів. Окрім того, тестуються системи оповіщення про повітряну тривогу.

"Особливу увагу звертаємо на доступність оповіщення для дітей з порушеннями зору та слуху", – підкреслив Тимошенко.

Заступник керівника ОП каже, що до початку навчального року в кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації, а також має бути обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу.

"Створюються запаси води та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги", – говорить Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко заявив, що новий навчальний рік в Україні розпочнеться, але є нюанси. Заклади вищої освіти можуть розпочати навчальний рік восени, однак у різні місяці.

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