Навчання по суботах та влітку: МОН рекомендує вишам ущільнити навчальний графік

МОН пропонує університетам змінити розклад: студенти можуть навчатися по суботах

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Міністерство освіти вимагає від вишів ущільнити графік, тому цієї осені і навесні 2027-го студенти швидше за все, навчатимуться по суботах.

Про це пише портал Оsvita.ua, публікуючи відповідний лист Міносвіти.

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У МОН рекомендуєють закладам вищої освіти ущільнити графік освітнього процесу за рахунок суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027-го. Також пропонується продовжити навчання влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів).

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Крім того, у Міносвіти радять за необхідності проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі, а в традиційному (очному) форматі — ті форми освітнього процесу, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно.

Зауважимо, що остаточне рішення щодо організації навчального процесу ухвалюють самі університети. Тобто порада міністерства носить рекомендаційний характер і не означає автоматичного запровадження навчання по суботах для всіх студентів.

Раніше біженка порівняла навчання та вступ до ВУЗів в Німеччині та Україні.

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