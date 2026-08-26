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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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666
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1 хв

Навчання по суботах та влітку: МОН рекомендує вишам ущільнити навчальний графік

МОН надіслало рекомендації українським університетам суттєво ущільнити освітній процес і запровадити навчання по суботах та влітку.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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МОН пропонує університетам змінити розклад: студенти можуть навчатися по суботах

МОН пропонує університетам змінити розклад: студенти можуть навчатися по суботах

Міністерство освіти вимагає від вишів ущільнити графік, тому цієї осені і навесні 2027-го студенти швидше за все, навчатимуться по суботах.

Про це пише портал Оsvita.ua, публікуючи відповідний лист Міносвіти.

У МОН рекомендуєють закладам вищої освіти ущільнити графік освітнього процесу за рахунок суботніх днів восени 2026 року та навесні 2027-го. Також пропонується продовжити навчання влітку 2027 року (крім здобувачів освіти випускних курсів).

Крім того, у Міносвіти радять за необхідності проводити навчальні заняття, практичну підготовку, контрольні заходи, виконання індивідуальних завдань у дистанційному форматі, а в традиційному (очному) форматі — ті форми освітнього процесу, які не можуть ефективно та якісно бути проведені дистанційно.

Зауважимо, що остаточне рішення щодо організації навчального процесу ухвалюють самі університети. Тобто порада міністерства носить рекомендаційний характер і не означає автоматичного запровадження навчання по суботах для всіх студентів.

Раніше біженка порівняла навчання та вступ до ВУЗів в Німеччині та Україні.

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