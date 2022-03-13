«Навчання без меж»: на українському телебаченні стартує освітній проєкт для школярів 5-11 класів

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів.

У понеділок, 14 березня, стартує «Навчання без меж» – спільний освітній проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, «Піксель» та регіональних каналів Суспільного мовника, а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet.tv.

«Вісімнадцятий день триває жорстока війна рф проти України. Збройні сили України та загони тероборони гідно тримають оборону нашої держави та дають відсіч окупантам! Зараз наше завдання організувати та запустити освітній процес, принаймні там, де дозволяє безпекова ситуація. Для цього ми об’єднали зусилля з колегами та партнерами й підготували додаткові інструменти для дистанційної освіти, як от проєкт «Навчання без меж», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Кожен день буде присвячений окремій дисципліні. З 14 до 18 березня (понеділок-пʼятниця) транслюватимуться такі уроки:

14 березня – українська мова;

15 березня – математика;

16 березня – історія України;

17 березня – українська мова;

18 березня – математика.

Так, дитячий телеканал «Піксель» транслюватиме уроки для 5 класу щоденно о 10:00 та для 6 класу об 11:00. ПЛЮСПЛЮС, що входить до складу 1+1 media, показуватиме уроки для школярів трьох класів: 7-го з 10:00 щоденно, 8-го з 11:00 та 11-го класу з 12:00. Регіональні канали Суспільного відповідно транслюватимуть заняття для 9 класу о 10:00 та для 10 класу об 11:00. Також усі згадані уроки можна буде переглянути на платформах онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video, sweet.tv як у прямому ефірі, так і в будь-який зручний час абсолютно безкоштовно.

«Навчання без меж» – наша спільна спроба за допомогою телебачення та онлайн-платформ занурити школярів 5-11 класів у захопливий світ нових знань. Нагадати, що все буде добре і що ми разом розбудуємо світле завтра», – коментують автори проєкту.

Проєкт реалізується на основі Всеукраїнського онлайн розкладу – ініціативи Міністерства освіти та науки України, в межах якої учні 1-11 класів можуть долучитися до відеоуроків, розміщених на платфомі YouTube. Усі охочі можуть додавати нові уроки з розкладу до свого google-календаря, аби отримувати сповіщення про початок трансляції