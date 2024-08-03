Навчання команди для корвета "Гетьман Іван Виговський": у ВМС розповіли про особливості підготовки

Навчання команди для корвета проєкту Ada "Гетьман Іван Виговський", який спущено на воду у Туреччині, – процес складний. Незабаром корвет буде оснащуватися, а моряки у цей час повинні проходити відповідну підготовку.

Про це сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телемарафону.

За його словами Плетенчука, сучасні кораблі такого типу потребують добре навченого та вмотивованого екіпажу, а процес підготовки команди – досить тривалий.

Дмитро Плетенчук пояснив, що екіпаж першого корвету проєкту Ada "Гетьман Іван Мазепа", який у Туреччині спустили на воду у 2022 році, вже давно проходить навчання.

"Цей процес довготривалий. Це не просто нова система, це система, яка працює вже за іншими стандартами. Вона нова навіть для виробника, тому що в цей проєкт було внесено зміни вже під час повномасштабного вторгнення. Зміни ці суттєві. Стосуються вони, в першу чергу, озброєння", – сказав він.

За словами Плетенчука, ця одиниця має озброєння на 50% більше ніж такий штатний корвет у складі Військово-морському флоті Туреччини. Тому процес навчання команди ускладнився.

"Це для нас нова і складна система озброєння. Корабель це найскладніша бойова одиниця у будь-якій армії світу. Тому екіпаж проходить відповідне навчання. Після цього він проходитиме службу безпосередньо на цьому корветі ще досить тривалий час", – розповів речник.

Плетенчук навів приклад, що турецькі команди проходять після навчання службу ще протягом року без бойового застосування. Це необхідно для того, щоб команда, а це сотні людей, почали працювати як єдиний механізм.

"Цей проєкт перспективний. Він триває згідно з концепцією розвитку ВМС... Є розуміння з боку керівництва держави. Є бажання будувати морську державу і насправді у нас іншого шляху нема, враховуючи критичну залежність України від морського експорту. Захищати свої інтереси на морі – це необхідно", – наголосив Плетенчук.

Речник ВМС підтвердив, що вже зараз є необхідність у команді для другого корвету. "Зараз цей корвет буде оснащуватися, а команда повинна проходити навчання", – зазначив речник.

Нагадаємо, корвет "‎Гетьман Іван Виговський"‎, який було збудовано для ВМС України в Туреччині, спустили на воду в Стамбулі.

Новий корвет "Гетьман Іван Виговський" для України спустили на воду

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