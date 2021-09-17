Навчання "Об’єднані зусилля-2021": РНБО дозволила допуск в Україну іноземних військ

Маневри почнуться вже наступного тижня.

Рада національної безпеки і оборони розглянула на своєму засіданні питання щодо допуску підрозділів Збройних сил іноземних держав на територію України для участі у військових навчаннях "Об'єднані зусилля-2021".

Про це у п'ятницю, 17 вересня, за підсумками засідання РНБО заявив Секретар Радбезу Олексій Данілов.

"Друге питання, яке розглядалося на засіданні РНБО - це питання про навчання "Об'єднані зусилля-2021", які ми працюємо в рамках наших партнерів, в рамках країн-членів НАТО. Вони почнуться уже у вересні цього року, на наступному тижні. І ми сьогодні проголосували за допуск наших партнерів з іноземних країн до цих навчань", - зазначив він.

Нагадаємо:

У вересні 2020 року в Україні відбулися багатонаціональні навчання "Об'єднані зусилля-2020" – одночасно на землі, у повітрі та на морі. Вперше їх проводили повністю за стандартами НАТО. Спільні навчання з країнами НАТО та США – відповідь на російський "Кавказ-2020".

– відповідь на російський "Кавказ-2020". За словами командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, військові маневри, що заплановані на початок вересня поточного року, відбуватимуться на всіх військових полігонах, а також у акваторіях Чорного й Азовського морів. Але за масштабом, представництвом та сценарієм навчання "Об’єднані зусилля-2021" переважатимуть торішні. Він наголосив, що навчання відбудуться у три етапи.

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