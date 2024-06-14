Навчання пілотів на F-16: чому між Україною і Заходом виникають конфлікти — Politico

Україна та її західні союзники ведуть дискусії щодо швидкості та масштабу підготовки пілотів винищувачів F-16. У Києві вимагають від партнерів розширити програму, проте союзники кажуть, що українські пілоти ще не готові масово літати на F-16.

Про це пише Politico.

За словами українських посадовців, Україна має 30 пілотів, які готові розпочати навчання на цих літаках, проте через недостатню кількість місць у навчальних центрах в США та Данії вони не можуть цього зробити. Чиновники наголосили, що їм терміново потрібно більше пілотів, які будуть готові керувати літаками, аби допомогти протистояти російським окупантам на полі бою.

Проте американські посадовці наголосили, що літаки будуть прибувати траншами, а навчальний центр в Аризоні може одночасно готувати лише 12 пілотів.

Випуск перших українських пілотів винищувачів F-16

"Коли вони розгортають ці можливості, ви хочете, щоб вони могли ефективно їх використовувати. F-16 не принесе користі, якщо його знищать в перший же день", - пояснив анонімний високопоставлений чиновник Пентагону.

Водночас представник Міноборони України спростував заяву про те, що 30 пілотів чекають на початок навчання. За його словами, українці, які перебувають у черзі, мають проблеми з англійською мовою та програмою польотів.

"Кількість тренувань на F-16 досить мізерна", - зауважив чиновник.

Крім того, західні офіційні особи в Брюсселі повідомили, що Україні потрібні не лише пілоти, а й фахівці з технічного обслуговування та інфраструктури для їхньої підтримки.

"Вам потрібні не лише пілоти. Технічне обслуговування також є ключовою частиною цього процесу і підготовка технічного персоналу", - зауважив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал К.К. Браун, кар'єрний пілот F-16.

Літаки F-16 для України: останні новини

Країни, які входять у так звану "коаліцію винищувачів", планують передати Україні американські літаки F-16 вже цього літа.

Крім того, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право на використання західної зброї для ударів по Росії для захисту. Зокрема, атакувати з винищувачів F-16.

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