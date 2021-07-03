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Навчання РФ над Чорним морем і нові жертви обвалу в США. П'ять новин, які ви могли проспати

Навчання РФ над Чорним морем і нові жертви обвалу в США. П'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • США обіцяють притягнути уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності за закриття кордону з Україною. Читати далі –>
  • Російські військові провели над Чорним морем тренування авіації з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника на тлі міжнародних навчань Sea Breeze-2021 за участі України, США і країн НАТО. Читати далі –>
  • У Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex. Читати далі –>
  • Дев'ятого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники повідомили, що витягли з-під завалів тіла ще чотирьох загиблих, зокрема семирічної дівчинки, яка виявилася донькою місцевого пожежника. Читати далі –>
  • Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив підпали церков, що відбулися після виявлення понад 1,1 тис. безіменних могил на території трьох колишніх шкіл для дітей корінних народів. Читати далі –>