Навчання РФ над Чорним морем і нові жертви обвалу в США. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США обіцяють притягнути уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності за закриття кордону з Україною. Читати далі –>
- Російські військові провели над Чорним морем тренування авіації з нанесення ракетних і бомбових ударів по кораблях умовного противника на тлі міжнародних навчань Sea Breeze-2021 за участі України, США і країн НАТО. Читати далі –>
- У Мексиканській затоці спалахнув підводний трубопровід нафтогазової компанії Pemex. Читати далі –>
- Дев'ятого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники повідомили, що витягли з-під завалів тіла ще чотирьох загиблих, зокрема семирічної дівчинки, яка виявилася донькою місцевого пожежника. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо засудив підпали церков, що відбулися після виявлення понад 1,1 тис. безіменних могил на території трьох колишніх шкіл для дітей корінних народів. Читати далі –>