Навчання у дві зміни і "паспорти безпеки": які нововведення чекають на школярів від 1 вересня

Навчання у дві зміни і "паспорти безпеки": які нововведення чекають на школярів від 1 вересня

У МОН активно працюють задля повернення учнів до шкіл, проте безпека дітей та учителів залишається пріоритетом.

Від 1 вересня вчитися офлайн можуть дозволити учням тих регіонів, де немає бойових дій.

Про це розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет в ефірі національного телемарафону.

За його словами, наразі розглядається можливість розділення навчального процесу. Тобто деякі уроки будуть проводитися лише в навчальних класах, інші – онлайн.

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Водночас, очне навчання в школах упроваджуватимуть лише за згоди ОВА. В разі небезпеки в регіоні можуть запровадити "дистанційку" або змішану систему навчання. Крім того, у кожному закладі має бути "паспорт безпеки".

"Ми мусимо забезпечити паспорт безпеки кожного закладу. Покажчики руху до сховища, план евакуації, розрахунковий час заходу до бомбосховища. Кожен із батьків буде проінформований про безпекові умови навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався в максимально комфортних умовах", – пояснив Шкарлет.

Міністр освіти і науки України уточнив, що батьки можуть визначити формат навчання дітей самостійно.

"Якщо батьки побоюються очного навчання, вони можуть вибрати будь-яку форму навчання для своєї дитини: дистанційну, індивідуальну чи екстернат", – додав Сергій Шкарлет.

Крім того, якщо в бомбосховищі не вистачає місця на всіх учасників освітнього процесу, є рекомендація щодо розділення освітнього процесу на кілька змін – дві зміни, наприклад.

Щодо вчителів, які зараз перебувають за кордоном, якщо їхній освітній заклад повернеться до очної форми навчання, вони теж мають повернутися до України. Якщо ж керівництво школи ухвалить дистанційну роботу, тоді вчителі можуть працювати віддалено.

Раніше стало відомо, скільки шкіл розбомбили росіяни на Харківщині від початку війни.

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