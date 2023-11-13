Навчання українських пілотів на F-16 починається у Румунії: подробиці

Українські пілоти починають тренування на F-16 у Румунії після 13 листопада, коли відкриється Європейський навчальний центр F-16 (EFTC).

Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен у понеділок, 13 листопада, відкривають Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Там українські пілоти тренуватимуться на винищувачах F-16.

Про це пише Deutsche Welle.

Нідерланди нададуть від 12 до 18 винищувачів для тренувань як українських, так і румунських пілотів. Перші п'ять з них влада Нідерландів вже відправила до Румунії тиждень тому.

Навчаннях інструкторів і технічний персонал забезпечить компанія Lockheed. За оцінками, підготовка пілотів займе щонайменше пів року.

Наразі передати Україні F-16 пообіцяли чотири країни. Загалом Нідерланди спрямують на потреби України 42 винищувачі - це всі літаки даного класу, які є на озброєні країни. Втім, ЗСУ отримають не всі з них, оскыльки "невелика частина з них піде для навчання".

Також літаки Україні пообіцяли Данія - 19 одиниць, Норвегія - до 10. Бельгія розпочне постачання з 2025 року, але кількість запланованих до передачі винищувачів поки не розкривалась.

Коли Україна отримає літаки F-16

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в Україні навесні 2024-го.

За його словами, Україні вистачило б близько 150 літаків, щоб ефективно захистити повітряний простір.

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