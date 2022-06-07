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Навчання в Україні: майже п'ять тисяч шкіл завершили освітній процес

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Навчання в Україні: майже п'ять тисяч шкіл завершили освітній процес

Фото: Pexels

На тринадцятому тижні навчання в умовах воєнного стану в більшості закладів загальної середньої освіти завершується навчальний рік.

За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, частина ЗЗСО 14 областей України продовжує освітній процес у дистанційній формі, частина завершила навчання.

Про це інформує міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі. 

  • У 4-х областях освітній процес завершено повністю.
  • У 7-ми областях України навчання організовано в дистанційній формі, частково призупинено або завершено освітній процес.
  • Кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає понад 79 тис. осіб. 
  • Станом на 2 червня 2022 року майже 5 тис. шкіл завершили освітній процес. Майже 1 млн 650 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік.
  • У 20 областях України садочки продовжують роботу з вихованцями. 
  • 3 тис. закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками.
  • Понад 1 тис. 200 садочків працюють у звичному форматі, понад 1 тис. 270 закладів створили чергові робочі групи, а  понад 130 садочків працюють у змішаному форматі.
  • Майже 4 тис. 800 внутрішньо переміщених дітей навчаються у закладах дошкільної освіти. 
  • У решті областей освітній процес наразі не відбувається. 

"Дякую кожному освітянину за нелегку, але важливу працю. Укотре хочу сказати: ви наші герої! Адже навчаєте майбутню українську еліту – еліту нашої незламної нації", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи

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