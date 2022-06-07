Навчання в Україні: майже п'ять тисяч шкіл завершили освітній процес

На тринадцятому тижні навчання в умовах воєнного стану в більшості закладів загальної середньої освіти завершується навчальний рік.
За даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, частина ЗЗСО 14 областей України продовжує освітній процес у дистанційній формі, частина завершила навчання.
Про це інформує міністр освіти та науки Сергій Шкарлет у Telegram-каналі.
- У 4-х областях освітній процес завершено повністю.
- У 7-ми областях України навчання організовано в дистанційній формі, частково призупинено або завершено освітній процес.
- Кількість тимчасово внутрішньо переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає понад 79 тис. осіб.
- Станом на 2 червня 2022 року майже 5 тис. шкіл завершили освітній процес. Майже 1 млн 650 тис. дітей закінчили 2021-2022 навчальний рік.
- У 20 областях України садочки продовжують роботу з вихованцями.
- 3 тис. закладів дошкільної освіти використовують елементи дистанційного навчання в роботі з вихованцями і батьками.
- Понад 1 тис. 200 садочків працюють у звичному форматі, понад 1 тис. 270 закладів створили чергові робочі групи, а понад 130 садочків працюють у змішаному форматі.
- Майже 4 тис. 800 внутрішньо переміщених дітей навчаються у закладах дошкільної освіти.
- У решті областей освітній процес наразі не відбувається.
"Дякую кожному освітянину за нелегку, але важливу працю. Укотре хочу сказати: ви наші герої! Адже навчаєте майбутню українську еліту – еліту нашої незламної нації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, харківські випускники станцювали вальс на руїнах своєї школи.
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