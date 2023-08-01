Навчання за кордоном: як здобути безкоштовну освіту в ЄС

Олександра Лиса – українка, яка цього року стала випускницею Коледжу Європи в Натоліні (Польща) завдяки програмі ЄС EU4Youth. Вона зізнається, що навчання в ЄС було мрією й викликом, адже вона отримала першу вищу освіту ще 10 років тому. Але ступінь магістра в галузі європейських міждисциплінарних досліджень відкрив для неї багато можливостей.

"Унікальність навчання в Коледжі Європи в Натоліні полягає в тому, що ми спонукаємо студентів із країн Східного партнерства мислити поза дисциплінарними межами й певними упередженнями і заохочуємо їх сприймати ширшу перспективу Європи – тобто йдеться не тільки про ЄС, але й про глобальні справи", – пояснює Якуб Кубіца, керівник відділу комунікацій і культурних програм Коледжу Європи в Натоліні.

Отож, студенти зосереджуються на внутрішніх і зовнішніх вимірах ЄС, а також на конкретних тематичних сферах, як-от міграція, цифровий та енергетичний перехід. Цього року в контексті війни Росії проти України особлива увага також приділялася боротьбі з дезінформацією.

"Я вирішила подати заявку на участь у програмі після поради знайомих. Вони мене надихнули. Я хотіла розширити межі своєї експертизи та отримати більше навичок, щоб повернутися до Молдови та додати цінності шляху європейської інтеграції моєї молодої країни, де інтеграція зараз важливіша, ніж будь-коли, враховуючи невизначеність у міжнародній сфері", – розповіла ТСН.ua Яніна Япалау з Молдови, яка до початку навчання шість років жила в Румунії та здобула там ступінь бакалавра й магістра.

Чим унікальна програма навчання

Програма для здобуття ступеня магістра – це 10-місячний післядипломний курс з європейських міждисциплінарних досліджень, який пропонується випускникам університетів, які вже мають диплом магістра або бакалавра. Ідея полягає в тому, щоб об’єднати людей з дуже різними професіями, як міжнародні відносини, право, політологія, економіка, історія, журналістика, і навіть студентів із профілем STEM, що займаються медициною чи біологією. Головна вимога – цікавитися європейськими справами (у широкому розумінні), функціонуванням Європейського Союзу, історією та механізмами європейської інтеграції. Стипендії покривають плату за навчання, повний пансіон і проживання в кампусі.

Що стосується структури, то перший семестр дає студентам фундаментальне розуміння процесу європейської інтеграції. Другий семестр присвячений формуванню глибшого уявлення, тому студенти обирають одну з чотирьох спеціалізацій: зв’язки з громадськістю та політика ЄС; ЄС і світ; ЄС і його складні сусіди; Європейська історія та цивілізація.

"Коледж Європи відомий так званим «flying faculty», тобто запрошені науковці та практики приїжджають викладати сюди з усієї Європи і світу. Програма включає дві навчальні поїздки до ЄС і його сусідів. Тут навчаються студенти приблизно з 30 різних країн, тому в кампусі проводяться національні дні, які допомагають ознайомитися з різними культурами. Ця академічна програма є унікальною порівняно з моїм рідним університетом через міждисциплінарний підхід і можливість навчатися у профільних експертів", – додала одна з випускниць Цісана Немсіцверідзе з Грузії.

Для системи оцінювання передбачено дві екзаменаційні сесії на рік – приблизно по п’ять-сім іспитів у кожній. Система виставлення оцінок – це система франкомовних країн з 20-бальною шкалою. А навчальні поїздки, згадані випускницею, також додають кредитів ECTS.

Нарешті студенти повинні написати магістерську роботу, яка за обсягом ближча до бакалаврської – від 12 000 до 18 000 слів.

"Одне важливе зауваження для вашої дипломної роботи: обирайте тему, з якої ви вже маєте певні знання, це заощадить ваш час на дослідження чогось абсолютно нового, і справді намагайтеся починати писати якомога раніше, не чекайте до другого семестру", – порадила Олександра Лиса з України.

Важливим компонентом є постійне спілкування з лідерами думок і політиками, які ухвалюють рішення, представниками НУО, ЗМІ та науковцями з університетів. "Крім того, у нас є низка позакласних заходів. Наприклад, візити глав держав. Скажімо, цього року ми мали за ініціативою наших студентів прямий відеозв’язок із президентом Володимиром Зеленським, який відповідав на запитання наших студентів. Також президент Литви Ґітанас Науседа надіслав своє відеопривітання. Крім того, у нас був президент Чорногорії, а президент Північної Македонії відкривав навчальний рік", – додав Якуб Кубіца.

Онлайн-зустріч із Зеленським Фото: mspu.gov.ua

Правила вступу та переваги

Онлайн-заявки на 2024/25 навчальний рік триватимуть від жовтня 2023 року до середини січня 2024 року.

Кандидати повинні мати ступінь магістра або чотирирічний ступінь бакалавра. Потім кандидати мають подати офіційну онлайн-заявку на вступ. Повні вказівки можна знайти тут, але також важливо відповідати мовним вимогам. Робочими мовами є англійська та французька, і заявники повинні мати мінімальний рівень B2 для однієї робочої мови й мінімальний рівень B1 – для іншої.

Квот для країн немає. Наймолодшим студентам – 21 рік. "Один важливий момент – ви можете подати заявку вже на останньому році навчання. Наприклад, ми відкриваємо прийом заявок у жовтні, а процес триває до середини січня на наступний навчальний рік. Студенти, які вступлять на останній курс навчання восени 2023 року, можуть вже почати подавати заявки на навчальний рік 2024/25 у жовтні", – пояснює керівник відділу комунікацій і культурних програм.

Що стосується вікових обмежень для абітурієнтів, то, звісно, програма EU4Youth сама собою спрямована на молодь віком до 35 років. Але це не єдина схема стипендій, яка пропонується в Коледжі Європи. Залежно від країни Коледж Європи надає перелік стипендій, доступних для студентів із країн Східного партнерства.

У сьогоднішній складний час молодь також обирає освіту через можливості та переваги, які вона пропонує. Тому в Коледжі Європи існує потужна мережа підтримки випускників, а Європейський коледж може похвалитися майже 18 000 випускниками.

"Внутрішня статистика свідчить про те, що 90% випускників знаходять своє перше оплачуване стажування або першу оплачувану роботу протягом трьох місяців після закінчення навчання. Звичайно, поки студенти перебувають у коледжі, їм надається можливість проконсультуватися з нашими фахівцями, професійні тренінги, а також ми налагоджуємо контакти з компаніями та установами", – розповів Якуб Кубіца.

Онлайн-зустріч із Зеленським / Фото: mspu.gov.ua

Він також зазначив, що коли випускники претендують на посаду, пов’язану з дипломатією чи іншою діяльністю в ЄС, їм рідко доводиться пояснювати, що таке Коледж Європи. "Я б сказав, що Європейський коледж – це чіткий і впізнаваний бренд у цій сфері", – додав Кубіца.

Загалом за 30 років існування кампусу в Натоліні тут навчалося майже 340 студентів із країн Східного партнерства. І протягом останніх трьох академічних років вони мали змогу скористатися цією додатковою схемою стипендій у рамках згадуваної програми EU4Youth Phase III молодіжної зайнятості та підприємництва.

"Не бійтеся подавати заявку!"

Ми запитали цьогорічних випускників про їхні поради щодо процесу подання заявки та поділилися ними нижче:

Яніна Япалау / Фото: The College of Europe

Яніна Япалау (Молдова). Вона має два ступені бакалавра (один з європейських студій) і ступінь магістра. Також брала участь у програмі Erasmus+ до свого досвіду в Натоліні.

"Після того, як ви зробите цей крок, ви сидітимете за столом із найбільш освіченими людьми – студентами, професорами і представниками високого рівня, які запропонують вам можливість поділитися своїми ідеями та обговорити теми, які можуть бути поза увагою. А кінцева мета – надати вам сміливості діяти. Навчальний процес запропонує вам ясність викладу, але водночас дасть вам зрозуміти, як аналізувати світ через аналітичну призму".

Олександра Лиса / Фото: The College of Europe

Олександра Лиса (Україна). Вона здобула свій останній ступінь 2012 року і перш, ніж подати заявку, побудувала кар’єру у сфері організацій громадянського суспільства та місцевого самоврядування у Вінниці.

"Не бійтеся, нехай відсутність знання французької мови (або інша невпевненість) не завадить вам подати заявку. Будьте зацікавленими, використовуйте можливість спілкуватися з людьми з багатьох різних країн і вивчайте мови".

Цісана Немсіцверідзе / Фото: The College of Europe

Цісана Немсіцверідзе (Грузія). 2019 року вона отримала ступінь бакалавра з міжнародного права у Тбіліському державному університеті та працювала у відділі громадянства й міграції Агентства розвитку державних послуг.

"Якщо ви зацікавлені в тому, щоб подати заявку на програму, моя порада – наполегливо вчитися. Однак не забувайте збалансувати свій навчальний процес з особистим життям. Навчання в кампусі в Натоліні – унікальне, а друзі, яких ви знайдете там, залишаться на все життя".

Автор: Ольга Консевич