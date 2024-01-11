Навчатимуть ворожі бойовики: українських дітей відправили на "тренування з виживання" до Білорусі

Десятки українських дітей з окупованої України були вивезені до Білорусі. Їх відправили на екстрені "тренування з виживання" разом з білоруськими військовими.

Про це пише Politico.

Що відомо

Як зазначається, державний телеканал "Білорусь 4 Могильов" повідомив, що 35 дітей із міста Антрацит на сході України, що окуповане Росією з 2014 року, було відправлено до Могильова у Білорусі. Там їх навчатимуть "як поводитися в екстремальних ситуаціях". На "заняттях" із нашими дітьми працюватимуть білоруські військові.

У репортажі показано, як діти – деякі з яких одягнені у спортивні костюми з російськими прапорами на рукавах – тримаються одне за одного та закривають обличчя під час навчань із пожежної безпеки.

Нагадаємо, понад 2400 дітей з України віком від шести до 17 років було доставлено до Білорусі від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей процес координується між Володимиром Путіним та Олександром Лукашенком.

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