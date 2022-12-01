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Навчав військових РФ під патронатом Кадирова: одесита судитимуть за співпрацю з ворогом

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Навчав військових РФ під патронатом Кадирова: одесита судитимуть за співпрацю з ворогом

Фото: Прокуратура Одеської області

Три роки тому одесит переїхав до Московської області.

В Одесі судитимуть українця, якого обвинувачують у навчанні російських військових тактичній медицині та воєнній підготовці. Прихильник окупантів співпрацює з центром підготовки спецпідрозділів, який діє під патронатом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік з українським громадянством переїхав до Московської області 2019-го. Згодом він увійшов до особового складу російського університету спецназу, оскільки закінчив Одеській інститут сухопутних військ. У центрі працював на посаді інструктора та керівника медичного напрямку. 

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України обвинувачений разом з колегами навчав добровольців, військовослужбовців та спецпризначенців росгвардії бойовим навичкам, методам вирішення бойових завдань, прийомам надання першої меддопомоги, евакуації поранених бійців з поля бою", - наголошують у повідомленні.

Крім того, підозрюваний поширював на YouTube пости і відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для збройних формувань РФ із написом "Своих не бросаем". Також зрадник відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування та екіпірування військовослужбовців РФ. 

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"Також розміщував публікації у мережі Інтернет із закликами до "небайдужих" громадян Росії здійснити грошовий вклад у перемогу російських військових над ЗСУ", - наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Чернігівській області до десяти років позбавлення волі засудили військовослужбовця армії Російської Федерації. Солдат під час окупації села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

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Дата публікації
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