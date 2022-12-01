Навчав військових РФ під патронатом Кадирова: одесита судитимуть за співпрацю з ворогом

Три роки тому одесит переїхав до Московської області.

В Одесі судитимуть українця, якого обвинувачують у навчанні російських військових тактичній медицині та воєнній підготовці. Прихильник окупантів співпрацює з центром підготовки спецпідрозділів, який діє під патронатом глави Чечні Рамзана Кадирова.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що чоловік з українським громадянством переїхав до Московської області 2019-го. Згодом він увійшов до особового складу російського університету спецназу, оскільки закінчив Одеській інститут сухопутних військ. У центрі працював на посаді інструктора та керівника медичного напрямку.

"Після початку повномасштабного вторгнення РФ до України обвинувачений разом з колегами навчав добровольців, військовослужбовців та спецпризначенців росгвардії бойовим навичкам, методам вирішення бойових завдань, прийомам надання першої меддопомоги, евакуації поранених бійців з поля бою", - наголошують у повідомленні.

Крім того, підозрюваний поширював на YouTube пости і відеоролики на тему тактичної медичної підготовки для збройних формувань РФ із написом "Своих не бросаем". Також зрадник відкрив розрахунковий рахунок для збору коштів на навчання, лікування та екіпірування військовослужбовців РФ.

"Також розміщував публікації у мережі Інтернет із закликами до "небайдужих" громадян Росії здійснити грошовий вклад у перемогу російських військових над ЗСУ", - наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Чернігівській області до десяти років позбавлення волі засудили військовослужбовця армії Російської Федерації. Солдат під час окупації села Старий Биків жорстоко поводився з його мешканцями.

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