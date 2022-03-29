"Навчаймося української разом": в Ужгороді започаткували курси рідної мови

Стати слухачем можуть як діти, так і дорослі.
В Ужгороді стартує освітній проєкт з вивчення української для тих хто хоче вдосконалити свої навички зі знання рідної мови або вивчити її.
Про це повідомили у пресслужбі міської ради.
Навчатися чи спілкуватися українською можуть діти від 5 років, а також дорослі.
Освітній проєкт передбачає офлайн-навчання у тих закладах освіти Ужгорода, де тимчасово проживають вимушені переселенці. Навчання стартують від 1 квітня. Крім того, є можливість навчатися онлайн.
Проводитимуть заняття фахівці Центру професійного розвитку педагогічних працівників і вчителі-волонтери. Зареєструватися можна за посиланням - заповнивши форму
До слова, ініціаторами проєкту стали Центр професійного розвитку педагогічних працівників Ужгородської міської ради, а також міське управління освіти.
Як повідомлялося, в Івано-Франківську запровадили курси української мови для тих, "хто не вміє, ніколи не пробував чи сумнівався у своїй українській".
Тим часом на Львівщині внутрішньо переміщених осіб з інших регіонів запрошують до розмовного клубу "Говорімо українською".