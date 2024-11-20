Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Навчили гарних манер: ЗСУ відпрацювали по окупанту, який показав середній палець дронам (відео)

Навчили гарних манер: ЗСУ відпрацювали по окупанту, який показав середній палець дронам (відео)

Втрати РФ / Фото: Associated Press

Українські воїни показали, як навчають окупантів гарних манер на передовій.

Так, російський солдат вирішив показати середній палець, відчувши загрозу з боку ЗСУ. Наші оператори дронів швидко пояснили йому, чому так поводитися не слід.

Про це пише 1 бат 68 Єгерська Бригада.

Бійці ЗСУ навчили окупанта гарних манер на фронті

Бійці ЗСУ навчили окупанта гарних манер на фронті

"Коли батьки не вчать росіян не тикати середній палець, наші дронщики повинні перевчати своїми методами", – іронічно зауважили бійці.

Нагадаємо, українські бійці накрили окупантів вогнем на Харківщині. Російські солдати потрапили у смертельну пастку біля річки Оскіл.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація