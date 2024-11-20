Навчили гарних манер: ЗСУ відпрацювали по окупанту, який показав середній палець дронам (відео)

Українські воїни показали, як навчають окупантів гарних манер на передовій.

Так, російський солдат вирішив показати середній палець, відчувши загрозу з боку ЗСУ. Наші оператори дронів швидко пояснили йому, чому так поводитися не слід.

Про це пише 1 бат 68 Єгерська Бригада.

Бійці ЗСУ навчили окупанта гарних манер на фронті

"Коли батьки не вчать росіян не тикати середній палець, наші дронщики повинні перевчати своїми методами", – іронічно зауважили бійці.

Нагадаємо, українські бійці накрили окупантів вогнем на Харківщині. Російські солдати потрапили у смертельну пастку біля річки Оскіл.

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