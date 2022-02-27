Навчили казати "Слава Україні": на Сумщині місцеві полонили російського танкіста (відео)

Місцеві розповіли, що полонили ворожого танкіста "без єдиного вистрілу".

У Сумській області місцеві жителі взяли в полон російського танкіста.

Відео опублікували в соцмережі.

"Ось у нас перший трофей. Взяли без єдиного вистрілу. З танчика скинули. Танчик поломаний, стріляє, але не їде. Хвалена Т-90 путінська. Хай знають нашого брата", - кажуть українці.

На відео видно, як українці вчать полоненого казати гасло "Слава Україні — Героям Слава".