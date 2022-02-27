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Навчили казати "Слава Україні": на Сумщині місцеві полонили російського танкіста (відео)

Навчили казати "Слава Україні": на Сумщині місцеві полонили російського танкіста (відео)

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Навчили казати "Слава Україні": на Сумщині місцеві полонили російського танкіста (відео)

Місцеві розповіли, що полонили ворожого танкіста "без єдиного вистрілу".

У Сумській області місцеві жителі взяли в полон російського танкіста.

Відео опублікували в соцмережі.

"Ось у нас перший трофей. Взяли без єдиного вистрілу. З танчика скинули. Танчик поломаний, стріляє, але не їде. Хвалена Т-90 путінська. Хай знають нашого брата", - кажуть українці.

На відео видно, як українці вчать полоненого казати гасло "Слава Україні  — Героям Слава".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню:

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