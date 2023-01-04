Навчилися відбивати атаки: експерт пояснив, чи варто далі чекати на повний блекаут

Масовані ракетні удари і атаки безпілотників по критичних об’єктах енергетичної інфраструктури в Україні вже не призведуть до повного блекауту.

Про це заявив голова правління асоціації "Нафта і Газ України", експерт з питань енергетики Андрій Закревський, інформує FREEДОМ.

"Блекаут уже неможливий, я б сказав, навіть теоретично. Ми навчилися відбивати ці атаки, наші енергетики навчилися швидко підключатися. І щобільше, ми знаємо, як цю справу відновлювати і в який бік має рухатися наша система", — вважає експерт.

Також читайте Скільки ще будуть відключати світло і наскільки імовірний блекаут: відповідь Міненерго

На його думку, за допомогою Заходу Україна має перейти на нові технології в роботі енергосистеми. Зокрема, йдеться про перехід від старої радянської системи до децентралізованого виробництва і споживання електроенергії.

"Ми повинні прийняти децентралізовану систему генерації, децентралізовану систему споживання — це те, до чого зараз іде Європа, і брати саме ці практики. Знищити все, що заважає ставити зелену енергетику, децентралізовану енергетику тут, в Україні. Нехай наші атомні станції будуть приємним бонусом, але вони не повинні стояти на першому місці", — підсумував Закревський.

Нагадаємо, у Києві від вівторка, 3 грудня, почали подавати світло за графіками. Столиця повернулася до стабілізаційних відключень електроенергії.

В Укренерго попередили, що в Україні станом на 12:00 4 січня зростає споживання електроенергії. Тому до всіх областей доведені ліміти споживання.

Читайте також:

Ні блекауту: Україні передали креслення унікального винаходу