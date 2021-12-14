Навчився кермувати в інтернеті, взяв авто і втік з дому з братом: у Харкові знайшли дітей із Сумської області

Навчився кермувати в інтернеті, взяв авто і втік з дому з братом: у Харкові знайшли дітей із Сумської області

Хлопець вирішив втекти після сімейної сварки.

У Харкові знайшли двох дітей, які втекли з дому у Сумській області. Підліток посварився з вітчимом і, прихопивши з собою молодшого брата, втік з дому.

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

В Тростянець на Сумщині поліцейські повернули двох підлітків-втікачів, які кілька днів тому пішли з дому. Знайшли їх напередодні за 120 кілометрів - у Харкові. У метро на залізничному вокзалі їх упізнали волонтери пошукового загону, затримали і передали поліції.

Хлопці 15 та 10 років втекли із названої родини, прихопивши гроші, банківські картки та автомобіль. За кермо старший сів уперше в житті, проїхати зміг лиш 60 кілометрів, поки не застряг у полі біля міста Богодухів. Далі хлопці попрямували у Харків

Втечу з дому старший підліток організував начебто після того, як названий батько насварив його через розбитий телефон. І це вже вдруге за рік - у лютому його розшукували дві доби і знайшли в Києві, куди він дістався автостопом. Чи повернеться хлопець знову у прийомну родину, наразі це питання вирішують.

"Я весь час скачував різні програми, вчив різні знаки, відео дивився і у тата бачив, як він цим всім керує. До цього жодного разу не сідав. Ми дочекалися ночі, втекли через вікно і сіли за машину і поїхали", - розповідає підліток-втікач.

В Сумській області копи повернули двох підлітків-втікачів, які пішли з дому | Новини України

Нагадаємо, що у Харкові патрульні виявили безвісти зниклого неповнолітнього, якого кілька днів розшукували рідні. 16-річний хлопець пішов із дому у Дніпропетровській області.

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