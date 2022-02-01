Навідався за солодощами: під Житомиром 19-річний хлопець потрощив півтора десятка могил

Зловмисника викрила поліція, ї йому загрожує покарання.

У Житомирській області судитимуть 19-річного місцевого жителя, який розгромив більше десятка могил на місцевому кладовищі. Йому вручено підозру у скоєнні злочину.

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Про це повідомляють у пресслужбі Нацполіції Житомирської області.

Інцидент стався у Станишівській громаді у селі Слободі-Селець Житомирського району. 19-річний хлопець час від часу навідувався на кладовище за солодощами. Наприкінці року він знову побував на цвинтарі та потрощив пам’ятники на місцях поховань 14 людей.

Свою вину обвинувачений визнав.

"Йому оголосили про підозру у вчиненні кримінального діяння, передбаченого ч. 1 ст. 297 (Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) КК України. У рамках подальшого досудового розслідування поліцейські проводять необхідні слідчі дії. За чинним законодавством молодикові може загрожувати штраф, піврічний арешт, обмеження чи позбавлення волі строком до 3 років", - повідомили у поліції.

Нагадаємо, що на Київщині невідомі перенесли могилу жінки без відома її родичів. Нібито небіжчицю поховали на чужій території. Спершу поліція зволікала з розслідуванням, тепер чекає дозволу на ексгумацію. Адже нині невідомо навіть, чи перепоховали зловмисники труну з тілом, чи лише перенесли хрест і вінки.

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