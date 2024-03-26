Навіщо Данілова звільнили з РНБО, а Литвиненка – із зовнішньої розвідки: Зеленський пояснив

Зеленський не уточнив, чи дійсно Данілова призначать послом у Норвегії.

Увечері, 26 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Кадрові зміни у СЗР і РНБО

Президент прокоментував звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО і призначення замість нього Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки (СЗР).

"Я вдячний Олексію Данілову за роботу на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Він переводиться на інший напрямок. Про це пізніше", – сказав глава держави.

Зеленський не уточнив, чи дійсно Данілова призначать послом у Норвегії, як про це писав нардеп Гончаренко.

"Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка – він поєднає свій досвід керівництва Службою зовнішньої розвідки України із завданнями, які є перед Радою нацбезпеки і оборони. Новим керівником зовнішньої розвідки став Олег Іващенко, він має відповідний досвід", – сказав президент.

Зеленський заявив, що очікує від цих кадрових змін "зміцнення стратегічних можливостей нашої держави прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека".

Ліквідації наслідків російських ударів

Президент запевнив, що у регіонах, які зазнали російських ударів, зокрема у Харкові, тривають відновлювальні роботи.

"Сьогодні була відповідна доповідь премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. І я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей, хто без перерви, цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв’язком, транспортом – усіма тими основами життя, які потрібні", – підсумував глава держави.

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Зеленський пояснив звільнення Данілова! Звернення за 26 березня