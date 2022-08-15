Навіщо класти брудні рушники у мікрохвильову піч: будуть як новенькі

Потрібно вивести плями з кухонного рушника, але немає можливості його попрати? Мало хто знає, що повернути первісний вигляд виробу можна навіть без пральної машини. Читайте в матеріалі ТСН.ua про цікавий лайфхак, який допоможе відбілити кухонні рушники в домашніх умовах.

Як розповідає видання Telegraf, можна запросто позбутися плям жиру, соусів, соків та інших забруднень на кухонних рушниках, прихватках чи ганчірках, навіть якщо ви не маєте можливості випрати всі ці речі у пральній машині або вручну.

Як відбілити кухонні рушники в домашніх умовах без прання

Вам знадобиться трішки вільного часу, а ще господарське мило та мікрохвильова піч.

Інструкція досить проста:

Спочатку потрібно злегка намочити забруднену частину кухонного рушника водою з-під крану, а потім натерти господарським милом. Далі перекласти виріб у поліетиленовий пакет, покласти в мікрохвильову піч, поставити середню потужність і запустити на 2-3 хвилини. Коли закінчиться час, акуратно витягніть пакет з рушником, щоб не обпектися. Після цього можна витягати кухонний рушник з пакета і прополоскати чистою водою.

Всі плями, навіть масні та дуже сильні, виведуться без особливих проблем. Тепер ви знаєте, як відбілити кухонні рушники навіть без прання.