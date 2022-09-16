Навіщо класти шкірку від банана під час запікання м'яса в духовці: цікавий лайфгак

Запікання м'яса в духовці - один із найпопулярніших варіантів його приготування. Є чимало способів, які допомагають зробити смак страви цікавішим. Наприклад, можна покласти на деко під час запікання бананову шкірку. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви скористаєтеся цим цікавим лафйгаком, то отримаєте дійсно незвичайний та дуже м'який смак страви.

Запікання м'яса в духовці за цим способом дуже просте і не потребує додаткових вмінь. Спочатку деко змащується олією. Дуже важливо, щоб вона була без додаткових запахів та смаків. Потім на поверхню викладають бананові шкірки - біла сторона повинна бути зверху.

На банан викладаються шматочки м'яса. Слідкуйте за тим, щоб всі вони опинилися саме на шкірках екзотичного фрукта.

Тепер можна відправляти деко до духовки та починати приготування за звичним рецептом.

Чому потрібно перед запіканням м'яса в духовці класти на деко бананову шкірку? Все дуже просто - так будь-яке м'ясо стане набагато апетитнішим.

Після бананової шкірки ваша улюблена м'ясна страва вийде ніжною, смачно, рум'яною, без будь-яких ознак гіркуватого смаку.

А ще завдяки шкіркам від банана шматочки м'яса точно не пригорять до дека і не обвугляться.