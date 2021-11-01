Навіщо колоти БЦЖ, якщо потім люди хворіють на туберкульоз: пояснення

Навіщо колоти БЦЖ, якщо потім люди хворіють на туберкульоз: пояснення

Без БЦЖ у дитини, яка підхопить туберкульоз, зростає ризик смерті.

Через особливості імунної відповіді універсальної вакцини, яка б запобігати захворюванню різними видами туберкульозу, немає. Принаймні її й досі не винайдено.

Про це пише Telegram-канал "Туберкульоз виліковний".

Мовляв, навіщо колоти БЦЖ, якщо потім все одно багато людей хворіють на туберкульоз.

Сьогодні в арсеналі медицини є вакцина — БЦЖ — від важких, генералізованих форм туберкульозу, таких як туберкульозний менінгіт і міліарний ТБ. Вони особливо небезпечні для дітей першого року життя.

Без БЦЖ у дитини, яка підхопить такий туберкульоз, зростає ризик смерті. Тому цю вакцину вводять так рано - на 3-5 день життя. Однак діти старше 5 днів також можуть бути вакциновані, якщо раніше не були щеплені з об'єктивних причин.

Впродовж життя людина може захворіти на туберкульоз, але не матиме генералізованої форми ТБ з множинним ураженням кількох органів.

БЦЖ — це жива вакцина з настільки ослабленими мікобактеріями, що вони не здатні викликати захворювання. БЦЖ застосовують у країнах з високим тягарем ТБ для захисту дітей, в т.ч. в Україні.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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