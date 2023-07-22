Навіщо Кремль маніпулює "зерновою угодою": аналітики розкрили задум росіян

Росія маніпулює "зерновою угодою" і завдає ударів по українській портовій та зерновій інфраструктурі з метою підірвати західну підтримку України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, Росія маневрує, щоб зберегти можливість модифікувати чинну угоду, а не вести переговори про абсолютно нову, оскільки вона прагне отримати значні поступки від Заходу.

Також російське МЗС, ймовірно, намагається довести, що Росія все ще є де-юре учасником, попри її вихід із "зернової угоди", щоб залишити відкритим канал для Росії, щоб переглянути зернову угоду на більш вигідних для неї умовах, замість того, щоб укладати абсолютно нову.

Експерти нагадують, що Путін висунув низку вимог щодо повернення Росії до угоди 19 липня, зокрема, зняття санкцій на постачання російського зерна та добрив і відновлення підключення російських банків, що обслуговують постачання продовольства, до SWIFT.

Фахівці підсумовують: посилення ударів російських військових по українській портовій та зерновій інфраструктурі, а також погрози морської ескалації в Чорному морі, ймовірно, мають на меті, серед іншого, чинити тиск на Захід, щоб він погодився з цими вимогами.

В огляді підкреслюють, що Кремль регулярно вдається до ескалаційної риторики, спрямованої на те, щоб змусити Захід піти на поступки, і часто одні посадовці просувають цю риторику, тоді як інші імітують бажання брати участь у переговорах.

Зазначається і те, що Путін продовжував докладати зусиль, щоб посіяти розбіжності всередині НАТО та між Україною і НАТО, ймовірно, з метою підтримати зусилля Кремля щодо Чорноморської зернової ініціативи і підірвати довгострокову підтримку України з боку Заходу.

Нагадаємо, що в Російській Федерації у день вибуху на Кримському мосту, 17 липня, заявили про припинення дії "зернової угоди". За словами прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова, частина угод, що стосується РФ, не була виконана.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував відмову Російської Федерації продовжити "зернову угоду".

"Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина пропускатиме — всі готові продовжувати постачання зерна", — заявив президент України.

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