"Навіщо мене запрошувати в Сочі, щоб я на лижах покатався?": Зеленський різко відповів на пропозицію Лаврова приїхати до РФ

"Навіщо мене запрошувати в Сочі, щоб я на лижах покатався?": Зеленський різко відповів на пропозицію Лаврова приїхати до РФ

Український президент готовий до переговорів з Кремлем у різних форматах, але поки не бачить доцільності в зустрічах.

Президент України Володимир Зеленський не бачить необхідності їхати на будь-яку зустріч до Російської Федерації, якщо на ній не будуть обговорювати питання Донбасу.

Таку заяву він зробив на брифінгу за участю іноземних ЗМІ у п’ятницю, 28 січня.

Очільник держави висловив своє роздратування, коментуючи недавнє запрошення від міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова “приїжджати і домовлятися” в Санкт-Петербург, Москву або в Сочі, в якому очільник російського зовнішньополітичного відомства водночас заперечив можливість обговорення питання Донбасу, назвавши його “внутрішнім” питанням України.

“Як я можу не говорити про Донбас? Весь світ говорить про Донбас, а мені, президенту України, все одно, що відбувається на кордонах? Як ти мені таке пропонуєш? Для чого? А я хочу зустрічатися. Я не боюся ніякого формату! Навіщо мене запрошувати до Сочі? Щоб я на лижах покатався? Ну добре – зустрінемося в Одесі, в морі покупаємося”, - емоційно сказав президент.

Очільник держави висловив своє здивування позицією Лаврова, “дорослої людини, начебто з великим досвідом”, який пропонує такий формат переговорів, що не дасть жодного результату щодо проблеми, котра хвилює тепер найбільше.

“Люди не розуміють ціни життя. Ось і все. Давайте не всі питання розглянемо. Давайте поговоримо про обмін! Ви що, отримуєте задоволення від того, що люди там сидять в тюрмах? В чому сенс? В чому твоя історична перемога? Ввійшов в історію, бо в тебе сиділи люди?” - риторично запитував український президент.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запросив президента України Володимира Зеленського відвідати Москву, аби обговорити нормалізацію відносин. Водночас очільник МЗС Росії зазначив, що Москва не обговорюватиме Донбас.

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