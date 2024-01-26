Навіщо потрібен новий законопроєкт про мобілізацію: Подоляк дав вичерпну відповідь

За його словами, новий законопроєкт скоро внесуть до Верховної Ради.

Новий законопроєкт про мобілізацію потрібен, оскільки минулий не враховує тип війни, в якій ми перебуваємо.

Про це в ефірі телеканалу “1+1” повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Безумовно, суб'єктом подання є Кабмін. Безумовно, готують це на паритетних умовах Генеральний штаб і Міністерство оборони. І безумовно, нам потрібен з вами новий закон про мобілізацію. Чому? Тому що старий закон про мобілізацію, який досі діє, він не враховує тип війни, в якій ми знаходимося. Він не враховує довготривалість, масштабність, об’ємність, зміну системи управління, зміну системи використання інших видів зброї".

За його словами, новий законопроєкт скоро внесуть до Верховної Ради.

"Я думаю, це вже питання днів-тижнів... Обов’язково закон буде внесений і обов’язково буде проголосований якомога швидше. І щойно він буде внесений, ми обговоримо всі пункти, які будуть змінені".

Він зазначив, що йдеться про найпроблемніші пункти, серед яких – навчання військовозобов’язаних, справедливий мобілізаційний процес, правила рекрутингу, ротації та демобілізації.

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію уряд має надати Верховній Раді сьогодні, 26 січня. Розглянути його в першому читанні повинні 6 лютого.

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