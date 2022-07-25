Навіщо потрібен ящик під духовкою в плиті: ви точно використовували його неправильно

В побуті є такі речі, про справжнє призначення яких знають далеко не всі. І до них належать ящики під духовками. Зазвичай їх використовують для зберігання сковорідок, кухонного начиння. Для чого насправді ящики під духовкою в плиті — розповідаємо в матеріалі ТСН. ua.

Навіщо потрібен ящик під духовкою.

Більшість людей, не особливо замислюючись, використовують ящик під духовкою як додаткове місце для зберігання всякої всячини. Найчастіше туди потрапляють предмети, що рідко використовуються, або ті, які шкода викинути. Якщо логічно подумати, то плиті для її функціонування жоден схожий відсік не потрібен, але він чомусь є. Навряд чи це випадковість, найімовірніше, він якось пов'язаний із приготуванням їжі.

Інша думка щодо призначення цього ящика — ніби-то він захищає підлогу від термічної дії плити. Але для захисту покриття підлоги використовуються спеціальні прошарки, а також невеликий порожній простір між дном плити та підлогою. На користь цієї думки свідчить і те, що деякі моделі плит випускаються без такого відсіку — ящика, але плитка для підлоги або ламінат не страждають від перегріву.

Ящик під духовкою потрібен для розігрівання страв

Відповідь на запитання "навіщо потрібен нижній ящик у газовій плиті" знайти нескладно, досить уважно вивчити інструкцію до плити. Згідно з документами, ящик призначається для підтримки температури щойно приготовленої їжі. Виробники навіть нерідко називають його "ящиком для розігрівання" (в інструкціях англійською - warming drawer). Під час використання духовки у відсіку-ящику теж підіймається температура, до того ж високою вона зберігається довше, хоча й не досягає таких високих показників, як у духовці. У багатьох інструкціях до плит цей відсік позначається як теплова шафа, і зазначено, що його можна використовувати для підтримання страв у розігрітому вигляді під час роботи духовки.

Дуже мало хто знає про цю "справжню" функцію цього висувного ящика під духовкою, а ті, хто знає, не завжди нею користуються. Деякі споживачі вважають, що для збереження їжі тепла скринька підходить мало, хтось каже, що шафка сушить приготовані страви, а хтось у захваті. Особливо сподобалася така функція розігрівання противникам мікрохвильових печей.

Тобто вдень можна приготувати страву для сімейної вечері та залишити її в теплій шафі, щоб потім не розігрівати холодне. Однак виробники попереджають — розігрівати таким чином їжу, що вже охолонула хоча б до кімнатної температури, не потрібно, через те, що це може спровокувати розмноження бактерій.

Нижній ящик в плиті можна використовувати для зберігання

Використовуючи ящик для зберігання, ми не порушували правила експлуатації наших духовок. В інструкціях до плит зазначено, що тримати кухонне начиння в цьому відсіку теж можна. Виробниками передбачено, що до висувного ящика можна скласти листи, сковороди та інший посуд для готування, який можна нагрівати.

Фахівці для підігрівання рекомендують розміщувати в ящиках не лише готову їжу, а й столовий посуд — у теплих тарілках їжа довше залишається теплою. Тож поки їжа готується в духовці, ви можете покласти до ящика під нею столовий посуд.

Що не можна зберігати в нижньому ящику плити, то це легкозаймисті та вибухонебезпечні предмети. До шафи, що знаходиться під духовкою, через доступ до неї високих температур не можна ставити:

продукти та страви, що швидко псуються, якщо вони не будуть використані найближчим часом,

серветки, папір, текстильні рушники,

поліетиленові пакети,

легкозаймисті рідини та спреї,

хімікати, предмети, що виділяють під час нагрівання токсини, також посуд, покритий не термостійким лаком, ПВХ контейнери, не призначені для гарячих страв.

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