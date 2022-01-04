"Навіщо прийшла?": народна депутатка розповіла, як "штурмувала" київський військомат

Стати на військовий облік Юлії Клименко так і не вдалося.

Народна депутатка Юлія Клименко вирішила виконати наказ Міністерства оборони України (МОУ) та стати на військовий облік. Утім, зробити це одразу їй не вдалося.

Про це Юлія Клименко повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, спочатку у військкоматі запитали, навіщо вона прийшла.

"У військоматі зробили великі очі і запитали, чого я прийшла, дізнавшись, що економістка. Потім второпали і дали папку для проходження медкомісії та подальшого збору документів", - розповідає нардепка.

За її словами, медкомісія у військоматі зайняла 1,5 години (9 лікарів).

Фото із соцмереж

"І далі потрібно назбирати ще 30 документів і аналізів, включаючи флюорографію та травматолога (список внизу). Збір цих аналізів і документів займе, думаю, місяць мінімум, це при тому, що я живу в Києві і в мене військомат та сімейний лікар під боком, а лікарі-спеціалісти в пішій доступності. Я собі уявляю, як це виглядає в районному центрі або ОТГ, де нема травматолога та психіатра", - написала Юлія Клименко.

Народна депутатка також поскаржилася на відсутність інфрастуктури, яка б дозволяла жінкам виконувати наказ МОУ.

"Після цього обліку у мене одне питання: навіщо підписувати такі накази МОУ, якщо немає інфрастуктури для обліку не тільки жінок (не кажу вже про вагітних), а й для сильних моторних чоловіків? Невже не можна спростити облік для жінок, більшість з яких мають роботу, дітей і домашні клопоти (інші, крім психіатра та флюорографії), щоб вони могли зробити реєстрацію електронно, через дію, листом чи ще якимось простим рішенням?", - запитує Юлія Клименко.

Нагадаємо, журналістка із Кривого Рогу Юлія Шевченко однією із перших пішла виконувати наказ Міністерства оборони, утім стати на військовий облік їй поки також не вдалося.

Військовий облік жінок: про що йдеться в новому наказі Міністерства оборони

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