Навіщо Росія вдарила ракетою "Орєшнік" по Україні: в ISW дали цікаве пояснення

Російська армія 21 листопада вдарила новою балістичною ракетою "Орєшнік" по Дніпрі. Це могла бути інформаційна провокація Москви, мета якої надіслати повідомлення. Зокрема, Заходу.

Про це розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у коментарі РБК-Україна.

"Удар 21 листопада був відповіддю Кремля. Але це насамперед інформаційна провокація. Удар був призначений для того, щоб надіслати повідомлення. Росія зробила показовий удар ракетою середньої дальності по Україні, щоб залякати Україну та Захід, а тако стримати західні країни від підтримки Києва", - сказали аналітики.

Також американські аналітики зауважили, що "фюрер" РФ Володимир Путін погрожував, що може атакувати західні країни, які підтримують намір України завдавати ударів углиб території Росії. Окрім того, диктатор пов'язав удар "Орєшніком" з ядерними можливостями Москви.

На думку аналітиків ISW, такі кроки є посиленням інформаційної операції РФ, в межах якої Москва намагається стримати західну військову підтримку України за допомогою явних погроз та постійного нагадування про ядерну зброю.

"Риторика Путіна 21 листопада відповідає попереднім офіційним заявам Кремля, в яких "червоні лінії" використовувалися для стримування західних країн від підтримки України", - наголосили американські аналітики.

Нагадаємо, 21 листопада армія РФ атакувала Дніпро новою балістичною ракетою. Ймовірно, ракетний удар було завдано зі складу ракетного комплексу "Кедр".

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